Grünwalder SPD-Gemeinderat fordert sofortige Umrüstung auf LED

Von: Marc Schreib

Teilen

Grünwald tauscht Leuchtstoffröhren erst aus, wenn sie nicht mehr funktionieren. (Symbolfoto) © Patrick Pleul

Die alte Leuchtstoffröhre hat im Prinzip ausgedient. In Grünwald hat man es sich zur Aufgabe gemacht, jede auszutauschen. Aber erst wenn sie kaputtgeht. Das stößt jetzt auf Kritik.

Grünwald - Dem Gedankengang kann Gemeinderat Achim Zeppenfeld (SPD) nicht ganz zustimmen, auch nicht im Falle der Tiefgarage am Marktplatz. Er stellte jetzt den Antrag auf eine sofortige Umrüstung aller herkömmlichen Leuchtstoffröhren in dem Gebäude. Nicht nur bei sich zu Hause achtet der Gemeinderat penibel darauf, das Energielevel möglichst günstig für die Umwelt zu halten, auch in der Kommunalpolitik ist das sein großes Anliegen neben dem Ausbau einer digitalen Infrastruktur. Also fragte er bereits vor etwa einem Jahr im Gemeinderat nach, wie weit die Umrüstung auf LED-Beleuchtung in der Parkgarage am Marktplatz vorangeschritten ist. Der stellvertretender Bauamtsleiter Peter Klessinger schilderte, dass die Umrüstung immer dann erfolgt, wenn die Leuchten ausgetauscht werden müssen. Im Falle eines Defektes zum Beispiel rückt LED nach.

Fast keine einzige LED-Leuchtstoffröhre verbaut

Bei einer persönlichen Ortsbesichtigung stellte Achim Zeppenfeld jetzt fest, dass noch fast keine einzige LED-Leuchtstoffröhre verbaut wurde, zumindest hat er noch keine identifizieren können. „In den allermeisten Fassungen werden nach wie die herkömmlichen 58-Watt-Lampen verwendet.“ Die besten LED-Leuchtröhren mit vergleichbarer Helligkeit haben seines Wissens nach eine Leistungsaufnahme von im Schnitt 24 Watt.

Erhebliche Mehrkosten

Aber auch wenn schon welche umgerüstet wären, für den Gemeinderat spielt das keine Rolle. Denn: Jede einzelne alte Leuchtstoffröhre bedeute erhebliche Mehrkosten. Bei seiner Besichtigung am Nachmittag zählte er im gesamten Bereich rund 120 Lampen in Betrieb. „Es ist davon auszugehen, dass diese Lampen 24 Stunden jeden Tag, das ganze Jahr über brennen.“ Die anderen dürften laut Zeppenfeld nach Einbruch der Dunkelheit ganz oder teilweise zugeschaltet werden. Die 120 alten 58 Watt Lampen verursachen seinen Berechnungen zufolge Mehrkosten von mindestens 11 000 Euro pro Jahr – bei einem angenommenen Stromtarif von 32 Cent/Kilowattstunde, und das jedes Jahr. Jeder Monat des Weiterbetriebs schlage mit über 900 Euro zu Buche. „Die Umrüstungskosten fallen ohnehin an, ob jetzt oder später.“ Deshalb sei es nicht sinnvoll zu warten, bis eine Lampe defekt werde, um erst dann umzurüsten. Das koste unnötig Strom, der gerade jetzt gespart werden soll und vor allem das Geld, auch für die Mieter in der Tiefgarage, die ja anteilig an den Kosten beteiligt werden.