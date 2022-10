Start am 17. Oktober im MAHAG-Gebäude - Neue Postfiliale öffnet

Die Postbank in Grünwald schließt Ende Oktober. © Marc Schreib

Gut, dass die Gemeinde eingesprungen ist und für die Post ganz zentral eine zwischenzeitliche Unterkunft bereit stellt.

Grünwald – Am Montag, 17. Oktober öffnet die neue Postfiliale in der Südlichen Münchner Straße in Grünwald im früheren MAHAG-Gebäude erstmals ihre Türen. In der von der Deutschen Post selbst betriebenen Filiale können die Grünwalder zunächst für ein Jahr sämtliche postalischen Dienste erhalten.

Ende Oktober schließt die Postbank

Zuvor wurde die Filiale viele Jahre im Rahmen der Postbank in der Schloßstraße geführt. Da diese jedoch zum 29. Oktober schließt, war guter Rat teuer, wo von nun an die Bürger zur Post gehen können. Es fanden sich keine Partner im Einzelhandel oder anderen Geschäften. Schließlich konnte die Gemeinde Räumlichkeiten im alten MAHAG-Gebäude anbieten, die Post übernimmt dort vorübergehend erst einmal selbst den Betrieb.

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr sowie Samstag von 9 bis 12 Uhr. Am alten Standort bleibt weiterhin ein Briefkasten.