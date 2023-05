Strombedarf wird immens steigen: Grünwald setzt auf Photovoltaik

Von: Birgit Davies

Vorantreiben will Grünwald den Ausbau von Photovoltaik-Anlage auf Hausdächern. © Caroline Seidel/dpa

Die Gemeinde Grünwald geht davon aus, dass vor allem auch durch E-Autos der Strombedarf immens steigen wird. Bei der Erzeugung regenerativer Energie setzt die Gemeinde daher vor allem auf Photovoltaik.

Grünwald – Seit Jahren ist Grünwald im Bereich der Versorgung mit Wärme ein Vorreiter durch die Nutzung der Geothermie. Um auch bei der Stromversorgung möglichst regenerativ zu sein, wird intensiv vor allem auf den Ausbau von Photovoltaik gesetzt. Nun hat das Landratsamt München die Kommunen gebeten Zielwerte für die vom Staat vorgegebenen Klimaschutzziele zu präsentieren. Wie Florian Lesch vom Umweltamt den Gemeinderäten bei ihrer jüngsten Sitzung berichtete, hätten die Kommunen jedoch nur bedingt Einfluss auf die Erreichung ihrer Ziele, da diese von den durch Land und Bund gesetzten Rahmenbedingungen abhängig seien.

Zusätzlich bräuchte Grünwald drei Windräder

Für Grünwald ist nach seinen Worten bis 2040 zu erwarten, dass der Wärmebedarf um 20 bis 25 Prozent sinken wird, da bei Neubauten der Energiestandard höher ist und die Rate für energetische Sanierungen zunimmt. Doch der Strombedarf wird erheblich steigen, allein schon deswegen, weil der Pkw-Bestand elektrifiziert werden soll. Daher sollte auf die Erzeugung von regenerativem Strom das Augenmerk gelegt werden. Wie er weiter erläuterte, sind derzeit in Grünwald 215 Photovoltaik-Anlagen auf 4,3 Prozent der geeigneten Dachflächen installiert. Dies sollte bis 2030 auf 1400 Anlagen auf dann 25 Prozent der Dachflächen erweitert werden und bis 2040 auf 3600 Anlagen auf 64 Prozent der Dächer. Doch auch mit dieser immensen Steigerung würde Grünwald die Klimaziele nicht erreichen. Daher müssten noch zusätzlich drei Windräder in Betrieb genommen werden. Mögliche Standorte, zum Beispiel in den Staatsforsten, werden daraufhin im Augenblick geprüft.

Stimmen aus dem Gemeinderat

Robert Zettel (CSU) meinte, dass der Bau solcher Windräder doch möglichst an Standorten realisiert werden sollte, wo „der Wind stärker weht“. Dazu sagte Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU), dass der Freistaat hierzu Vorgaben gemacht hat und die Gemeinde sich mit der gesetzlich gültigen Rechtslage auseinandersetzen muss. Susanne Kruse (Grüne) betonte, dass die Gemeinde durch die Nutzung von Geothermie gut aufgestellt sei und die Bürger durch Fördertöpfe unterstützt. Oliver Schmidt (PBG) regte an, die Grünwalder zudem auf ihre Eigenverantwortung hinzuweisen, wenn der Strombedarf ebenso steigt wie die Kosten dafür.