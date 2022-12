Teure Sanierung: Neue Klo-Offensive an der Endhaltestelle in Grünwald

Von: Marc Schreib

Die Toilettenanlage an der Wilhelm-Keim-Straße in Grünwald sieht von außen ganz gut aus. Innen aber nicht. © SYSTEM

Der Gestank und die Schmierereien in der Toilettenanlage an der Wilhelm-Keim-Straße in Grünwald sollen nach vielen Jahren endlich ein Ende haben.

Grünwald – Loch in die Wand, altes Klo raus, neues rein. So einfach klingt die neue keimfreie Lösung für die WC-Anlage an der Wilhelm-Keim Straße, auf der Rückseite des Derbolfinger Platzes in Grünwald. Aber ganz so günstig und simpel, wie es sich anhört, wird es nicht, wie jetzt im Gemeinderat deutlich wurde.

Die Toiletten an der hochfrequentierten Trambahn-Endhaltestelle Grünwalds werden vor allem im Winter sehr oft benutzt, wenn es pressiert. Von einem stillen Örtchen kann man da kaum sprechen. Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) fand daher in der Vergangenheit die heute noch gültigen Worte: Hier sind oft „Saubären“ am Werk, und es müffelt gewaltig. Wer sich darin einmal umgesehen hat, wird diese Aussage ohne Umschweife gern bestätigen.

Firma Hering soll helfen

Die Verwaltung hat sich in der Zwischenzeit kundig gemacht und strebt jetzt eine endgültige Lösung der dringlichen Angelegenheit an. Das Zauberwort in diesem Fall heißt Hering. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen, das öffentliche WC-Anlagen einbaut: Edelstahl-Toiletten für Damen oder Herren, die keinen Wunsch offenlassen. Alles reinigt sich selbst, auch am Boden befindet sich der robuste Edelstahl. Abends werden die Düsen aktiv, ohne dass eine Putzkolonne nötig ist. Im neuen WC lässt sich vom Besucher das meiste berührungslos erledigen, die Spülung und das Händewaschen jedenfalls. So beschreibt Peter Klessinger von der gemeindlichen Bautechnik das neue Hygienepaket. Dazu gehört auch eine Belüftungsanlage, die eine dauerhafte Frische hineinbringen wird.

Großer Ärger mit Zerstörungswut

Die Gemeinde hatte in der Vergangenheit großen Ärger mit Zerstörungswut. Regelmäßig fielen die Vandalen ein, brachen die Klobrillen ab und machten der Ausstattung den Gar aus. Auch mit Graffiti schmierten die Rowdys den Innenraum voll. Der Geruch ist kaum auszuhalten, obwohl die Klos täglich gereinigt werden. Aber weil offenbar einige Toilettengänger das Ziel verfehlen, geht der Gestank nicht mehr aus den Wänden und Fliesen heraus.

Wartungsarme Komponenten

Die Gemeinde erhofft sich jetzt durch die neuen wartungsarmen Komponenten der Sanitärfirma Hering eine optimale Lösung nach vielen Jahren ständiger Ärgernisse. Selbst das störende Graffiti lässt sich nach den Worten des Bautechnikleiters leicht wieder herunterwaschen. Das Unternehmen Hering kümmert sich um die Sanitäranlagen der öffentlichen Bereiche in der Stadt München und bringt viel Erfahrung mit. Der bauliche Aufwand ist allerdings enorm, weil Edelstahl teurer geworden ist: Die Sanierung der Toilettenanlage kostet 260 000 Euro, der Unterhalt für vier Jahre 171 000 Euro. Der Gemeinderat stimmte trotz des stattlichen Preises geschlossen dafür.

Unterhalt könnte günstiger werden

Ein weiterer Vorteil des neuen Pakets: Wenn die Anlage in Betrieb gegangen ist, kommt der Unterhalt die Gemeinde sogar günstiger als bisher, glaubt Peter Klessinger. Putz- und Schlüsseldienst fallen künftig nämlich nicht mehr an. Die Sanierungsarbeiten beginnen voraussichtlich am 9. Januar, Ende Mai kommt die neue Anlage hinein. In der Zwischenzeit werden hochwertige mobile Toiletten auf der gegenüberliegenden Straßenseite eingerichtet. Der Bautechnikleiter fasst zusammen: „Es wird eine enorme Verbesserung. Wenn Sie einmal da drin waren, wissen Sie, dass sie da nicht hinein wollen.“