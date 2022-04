Tresor aus Grünwalder Restaurant geklaut

Von: Marc Schreib

Blick auf den Marktplatz: Hier in der Nähe wurde in ein Restaurant eingebrochen. © Oliver Schmidt

In ein Grünwalder Restaurant am Marktplatz ist in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen worden. Die Diebe entdeckten einen Tresor und nahmen ihn mit.

Grünwald - Am Montagvormittag meldete sich die Geschäftsführerin der Gaststätte Chang bei der Polizeiinspektion Grünwald und meldete den Einbruch in das fernöstliche Delikatessen-Lokal. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen der oder die unbekannten Täter im Tatzeitraum von Sonntag, 10. April, um 22 Uhr bis Montag, 11. April, um 9.30 Uhr gewaltsam in die Gaststätte mit gehobener Küche ein, die sich an der Ecke Marktplatz/ Emil-Geis-Straße befindet. Sie schnappten sich den Tresor sowie das darin befindliche Bargeld und flüchteten aus dem Lokal. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52.

Zeugenaufruf: Wer in dem Zeitraum im Bereich der Emil-Geis-Straße/Marktplatz/Südliche Münchner Straße in Grünwald etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium München (Kommissariat 52) unter Tel. 089/2910-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.