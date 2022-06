Am stockenden Verkehr vorbeigeschlängelt: Vespa-Fahrer sieht BMW zu spät – und fällt

Von: Laura May

Teilen

Die Polizei stoppte eine Betrunkene auf einem E-Roller. SymbolFoto: dpa © Friso Gentsch / dpa (Symbolfoto)

In Grünwald ist es am gestrigen Nachmittag zu einem Unfall mit einer Vespa gekommen – der 56-jährige Fahrer kam samt Beifahrer ins Krankenhaus.

Grünwald – Ein 56-jähriger Vespa-Fahrer ist am Montagnachmittag in Grünwald unglücklich gestürzt. Gegen 16.18 Uhr fuhr er in Grünwald auf der Dr. Max Straße. Er fuhr gemeinsam mit einem 15-Jährigen auf dem Roller, so informiert die Polizei.

Es war viel Verkehr und wollte links an den langsam rollenden PKW vorbeifahren, in dem auch eine 39-Jährige mit ihrem BWM unterwegs war. Die PKW-Fahrerin wollte links in einen Parkplatz einbiegen, genau als links von ihr die Vespa anrollte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.)

Grünwald: Vespa streift Randstein – Fahrer und Mitfahrer ins Krankenhaus

Der 56-jährige Vespa-Fahrer konnte dem BMW zwar noch ausweichen, schrammte aber dabei den Randstein, der ihn aus dem Gleichgewicht brachte.

Er stürzte gemeinsam mit seinem 15-jährigen Mitfahrer. Beide wurden leicht verletzt und wurden mit dem Rettungswagen in ein Münchner Krankenhaus gebracht. An der Vespa entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.