Wendemanöver misslingt: 35.000 Euro Sachschaden

Zwei Autos müssen abgeschleppt werden

Von Martin Becker schließen

Zu einem schadensträchtigen Unfall kam es bei einem Wendemanöver in Grünwald - beide beteiligten Fahrzeuge mussten angeschleppt werden.

Grünwald - Ein misslungenes Wendemanöver hat in Grünwald, so berichtet die dortige Polizeiinspektion, zu einem Unfall mit insgesamt 35.000 Euro Sachschaden geführt. Am Samstag, kurz nach 15 Uhr, befuhr ein 39-Jährigen aus München mit seinem MG Plug-in-Hybdrid die Nördliche Münchner Straße ortsauswärts. Zu dieser Zeit kam eine 54-Jährige aus dem südlichen Landkreis aus der Dr.-Max-Straße - mit ihrem Jeep überquerte sie die Nördliche Münchner Straße, um gegenüber in der Robert-Koch-Straße ein Wendemanöver durchzuführen. Beim Rückwärtsrollen kollidierte sie mit dem Wagen des Münchners.

Beide Pkw-Lenker blieben unverletzt. Die Autos waren allerdings nichts mehr fahrbereit und mussten beide abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro am Jeep der Unfallverursacherin und auf 25.000 Euro am MG des 39-Jährigen.