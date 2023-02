Nach Wohnungsbrand: Grünwalder stirbt im Krankenhaus

Von: Charlotte Borst, Günter Hiel

Teilen

Die Feuerwehr am Einsatzort. © Thomas Gaulke

Aus seiner brennenden Wohnung hatte ein Grünwalder am Samstagmorgen noch gerettet werden können. Jetzt ist er im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Grünwald - Nach einem Kellerbrand in Grünwald war ein über 80-Jähriger am Samstag schwer verletzt aus einer Einliegerwohnung gerettet worden. Gegen 7 Uhr hatte ein Mitglied einer Familie im ersten Stock des Mehrfamilienhauses An den Römerhügeln Brandgeruch wahrgenommen und den Hauseigentümer geweckt.

Brand in der Einliegerwohnung im Keller

Dieser ging sofort dem Rauch nach und öffnete die Tür zur Einliegerwohnung im Keller, in der ein über 80-Jähriger wohnte. Hier hatten sich Flammen und Rauch ausgebreitet.

Bereits am Sonntag erlag der betagte Herr seinen Verletzungen

Der Hauseigentümer alarmierte die Feuerwehr. Der ältere Mann konnte verletzt, aber bei Bewusstsein aus der verrußten und verrauchten Einliegerwohnung ins Freie gebracht werden. Der über 80-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht. Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, verstarb der Mann am Sonntag in den Nachmittagsstunden an den Folgen des Brandes..