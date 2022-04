Zoff um dieses Grünwalder Millionen-Grundstück

Von: Marc Schreib

Weiter ungewiss ist das Schicksal des maroden Gebäudes, in dem sich einst der Lindenwirt befand. © Marc Schreib

Wie kann es sein, dass eine Fläche in einer der teuersten Gemeinden der Republik nicht bebaut wird, obwohl alle formalen Grundlagen dafür geschaffen sind? Tatsache ist: In den vergangenen 13 Jahren ist nicht viel Baumaterial bewegt worden auf dem Areal des ehemaligen Lindenwirtes.

Grünwald - Damals hatte Martin Wöhr das Gebiet am Isarhochufer nicht weit weg von der Grünwalder Burg gekauft, dutzende Bäume gerodet und einen Plan bei der Gemeinde eingereicht. Aber noch nicht einmal das Gebäude des ehemaligen Lindenwirts ist inzwischen abgerissen worden. Das Schicksal des maroden Hauses ist weiter ungewiss.

Baugenehmigungs-Frist bis Ende Mai

Im Gemeinderat haben sich die Mandatsträger jetzt dazu entschieden, dass für die auslaufende Baugenehmigung eine Frist bis Anfang Mai gesetzt wird. Und auch der vorhabenbezogene Bebauungsplan, der vor Jahren aufgesetzt wurde, wird seine Geltung einbüßen. In der Sache gab und gibt es rechtliche Auseinandersetzungen, zum Teil auf höchster Ebene.

Im Kern geht es aktuell um einen Grundstückstausch zwischen Eigentümer und Gemeinde. Nur so ist es möglich, eine Bohrpfahlwand zur Stützung der Hauskonstruktion auf dem schwierigen Grund des Isarhochufers einzubringen. Die Gemeinde erklärte sich laut Beschluss vor sieben Jahren bereit, den Tausch anzubieten. Flächengleich, versteht sich. Eine getauschte Fläche, Bürgersteig mit Bank und Platz zum Parken an der Straße hätte die Gemeinde sehr gerne genommen.

Außerdem ging es dem Bauträger noch darum, einen Unterbau auf Gemeindegrund zu genehmigen, erklärt Matthias Heisse , der die Gemeinde in der Causa seit vielen Jahren vertritt. Das aber habe die Gemeinde nicht genehmigt.

Eigentümer hat Vertrag nicht unterschrieben

Ein Tauschvertrag ohne diese zweite Forderung sei jedoch erstellt worden – in Form eines notariellen Vertragsentwurfes. Auch eine Vermessung habe stattgefunden. Dann aber habe der Grundstückseigentümer den Vertrag schließlich nicht unterschrieben, eine Beurkundung fand nicht statt, aus unbekannten Gründen. Danach sei jahrelang nichts mehr passiert.

Aus Sicht der Gemeinde stellt es sich daher so dar, dass auch weiterhin kein Baufortschritt in Sicht ist. Man sei gewillt gewesen, dem Bauträger keine Steine in den Weg zu legen. Eine vernünftige Kommunikation allerdings habe nicht stattgefunden.

Bauträger: Gemeinde handelt rechtswidrig

Aus Sicht des Bauträgers Wöhr stellen sich sämtliche Ereignisse diametral entgegengesetzt dar. Er wirft der Gemeinde rechtswidriges Handeln vor. Der Grundstückstausch habe keineswegs reibungslose funktioniert, da die Gemeinde neben dem flächengleichen Tausch einen weiteren Grünstreifen verlangt habe. Auch bei der Vermessung habe die Gemeinde blockiert. Eigentümer Wöhr hätte gern eine Verlängerung der Baugenehmigung erreicht, ohne Erfolg.

Bauplan und auch die Baugenehmigung sind schon alt. Letztere stammt aus dem Jahr 2018 und gilt für vier Jahre. Für Martin Wöhr bedeutet das Ergebnis der Gemeinderatssitzung im Klartext: Er kann voraussichtlich keine zwei Baukörper auf dem Grundstück verwirklichen, wie ursprünglich beabsichtigt. Nur noch einen anstelle der Lindenwirt-Hülle. In diesem Bereich sei ein Ersatzbau möglich, so schätzt der von der Gemeinde beauftragte Jurist die Lage ein. In diesem Fall wäre allerdings der Wert des Grundstückes deutlich geschmälert.

Wert von elf bis 15 Millionen Euro

Gerade wird begutachtet, wie viel das Gelände bringt. Eine Besichtigung fand vor wenigen Wochen statt. Die jüngste Wertschätzung ergab laut Heisse etwas über elf Millionen Euro. Martin Wöhr schätzt den Verkehrswert auf aktuell 15 Millionen Euro. Sollte der Bauherr bis Mai mit den Arbeiten beginnen und die Bagger rechtzeitig rollen, könnte er sein Vorhaben theoretisch noch retten. Praktisch sieht er seine Hände gebunden, weil der Tauschvertrag immer noch nicht steht. Er hat daher angekündigt, in jedem Fall gegen die Fristsetzung rechtliche Schritte einleiten.