Zwei Brände im Perlacher Forst innerhalb von drei Tagen - mehr als 100.000 Euro Schaden

Von: Laura Forster

Die Polizei sucht nach Zeugen (Symbolbild). © Daniel Karmann/dpa

Am Mittwoch ist eine Forstmaschine im Perlacher Forst in Flammen aufgegangen, zwei Tage zuvor war es ein Caddy. Nun ermittelt die Polizei.

Grünwald - Das Kommissariat 13, zuständig für Branddelikte, hat die Ermittlungen in zwei Fällen übernommen. Am Mittwoch, gegen 22:30 Uhr, wurde die Beamten zu einem Brand einer Forstmaschine im Perlacher Forst geschickt. Die freiwillige Feuerwehr Grünwald konnte die Flammen löschen, der Schaden beläuft sich jedoch auf über 100.000 Euro. Schäden am Wald entstanden nach aktuellem Sachstand nicht, so die Polizei. Nur zwei Tage zuvor, am Montag gegen 16 Uhr, hat ein Caddy ebenfalls im Perlacher Forst gebrannt. Auch dieser konnte von der freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden.



Polizei sucht Zeugen der Brände

Die Polizei bittet nun Bürger, die Beobachtungen zu möglichen Tätern oder zum Tatablauf bei den beiden Brandfällen gemacht haben, sich mit dem zuständigen Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.