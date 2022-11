Gleich zwei Einbrüche in Grünwald: Beute im Wert über mehrere zehntausend Euro

Symbolbild © PHILIPP VON DITFURTH/DPA

Gegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro haben Einbrecher am Wochenende aus einem Wohnhaus und einer Wohnung in Grünwald gestohlen.

Grünwald – Am Samstag drangen der oder die Täter zwischen 19 und 20 Uhr gewaltsam über das Erdgeschoss in ein Einfamilienhaus ein. Laut Polizei durchsuchten sie das ganze Haus und machten Beute im Wert von mehreren tausend Euro, dann verschwanden sie unerkannt. Wer im Bereich Kaiser-Ludwig-Straße, Alpenveilchenstraße, Enzianstraße, Portenlängerstraße Wahrnehmungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten, wird gebeten, die Polizei anzurufen unter Tel. 089/ 2910-0.

Kripo ermittelt

Auch im Bereich der Wörnbrunner und der Perlacher Straße wurde am Wochenende eingebrochen. Am Sonntagabend gelangten der oder die Täter zwischen 18 und 20 Uhr in eine Wohnung. Laut Polizei durchsuchten sie die Räume, nahmen Gegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro mit und flüchteten unerkannt. Die Kripo ermittelt und prüft auch mögliche Tatzusammenhänge. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter 089/ 2910-0. mm

