Künstlergruppe „Maliko“ in Grünwald: Zwischen Himmel und Erde

Von: Bernadette Heimann

Teilen

„ Unter der Haube“, von Elisabeth Gröll. © HEI

Künstlergruppe „Maliko“ mit farbenfroher Ausstellung im Bürgerhaus Römerschanz.

Grünwald – „Zwischen Himmel und Erde“: Die Künstlergruppe „Maliko“ lädt Besucher des Bürgerhauses Römerschanz ein zu einer farbenfrohen Kunst-Reise ins Reich der Fantasie. In der bis 1. Juni laufenden Ausstellung in Grünwald werden neben Bildern in Öl, Acryl und Mischtechnik auch Skulpturen gezeigt.

„Fliegen Sie mit auf der Zeit- und Bilderreise wie ein Adler als Mittler zwischen den Welten und erleben Sie die Fülle des Universums“, lautet die Einladung an die Besucher. Die Bezeichnung der Künstlergruppe „Maliko“ setzt sich aus Buchstaben zusammen, die in den Namen des kreativen Trios aus dem Isartal vorkommen: Manfred Walleitner aus Straßlach, Elisabeth Gröll aus Wolfratshausen sowie Kornelia Kraus aus Geretsried.

Gruppe existiert seit sechs Jahren

Die Gruppe existiert seit sechs Jahren. 2016 haben sie sich beim Künstlerstammtisch in Wolfratshausen kennengelernt, berichtet Manfred Walleitner. „Die Idee hinter der Gründung war: Gemeinsamkeit macht stark und wir ergänzen uns vortrefflich in fantasievoller Bildsprache.“ Die unterschiedlichsten Themen greifen die Drei auf, nehmen mit in reale und fiktive Welten, und alle hinterlassen eine eigene Handschrift.

Elisabeth Gröll, die vor einigen Jahren Siegerin bei der Wolfratshauser Kunstmeile war, präsentiert Skulpturen und Bilder, die durch die klare Form- und Farbsprache in den Bann ziehen. „Unter der Haube“ ist etwa so ein Bild. In Acryl auf Pressspan zeigt die Malerin in leuchtenden Farben eine weibliche Figur, auf dem Kopf eine Trockenhaube, in einem roten Sessel sitzend. Sie scheint gänzlich versunken in die Zeitung, ein Bein auf dem leuchtend gelben Hocker ausgestreckt, das andere auf dem Boden abgestützt. Auf einem anderen großformatigen Bild lässt Gröll die weibliche Figur im Dirndl schweben vor einem Hintergrund, der wie die Kleidung vorwiegend in Weiß und Blautönen gehalten ist.

Kornelia Kraus findet ihre Motive in der Natur und der Tierwelt. „Aber auch schöne Lieder und Geschichten inspirieren mich.“ Kleine Auszüge davon präsentiert die Geretsriederin in der Grünwalder Ausstellung, beispielsweise die Geschichte von „Celeste“, inspiriert durch die Buchreihe „Reckless“ von Cornelia Funke.

Kraus zeigt in ihrem Bild Celeste als die junge Frau

Kraus zeigt in ihrem Bild Celeste als die junge Frau, die eine verwundete Füchsin gerettet hatte und dafür ein pelziges Kleid bekam. „Ihre größte Angst ist, dass jemand das Kleid eines Tages stehlen und ihr das Fell wieder nehmen könnte, denn als Fuchs fühlt sie sich viel sicherer“, schreibt Kraus zu ihrem Bild.

Die Sehnsucht nach einer märchenhaften Welt lässt die Malerin immer wieder in die fantastische Welt der Elfen, Feen und anderen mystischen Wesen eintauchen.

Ebenso breit gefächert ist das Spektrum von Manfred Walleitner: Der Straßlacher malt Landschaften, Tierstudien, Aktbilder, Zeitkritisches sowie Auftragsbilder, die mit Attributen, Zeichen und Symbolen der dargestellten Person versehen sind. Der Straßlacher taucht aber ebenso ein in die Welt der Mystik und Mythologie und widmet sich in seiner Malerei der Unendlichkeit und dem Universum. So zeigt etwa sein Bild „Reif für die Insel“ zwei Delfine, die hoch aus dem Wasser springen.

Der Delfin helfe Schiffbrüchigen, symbolisiere Sicherheit, Geschwindigkeit und Tapferkeit, schreibt Walleitner zu dem Bild. „Das Meer versinnbildlicht das Unbewusste, die Unendlichkeit, den kosmischen Ozean, aus dem alles Leben kommt, und in den es zurückgehen muss.“