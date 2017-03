„Positano“ soll es heißen

Wer gerne im italienischen Restaurant die Speisekarte studieren möchte, das in den Räumen des ehemaligen Café Fischer unterkommt, muss sich noch etwa zwei Monate gedulden.

Grünwald– Die Caféräume sind entkernt, die italienischen Fliesen heraus, die Kassettendecke herabgenommen. Nur das neue Inventar fehlt noch. „Die Eröffnung verzögert sich etwas. Dafür wird es umso schöner“, fasst es Eigentümer Franz Hölzl zusammen.

Die neue Einrichtung, unter anderem auch die Küche, müssen noch eingebaut werden. Auch eine komplett neue Abluft-Anlage ist nötig. Nächste Woche werden teilweise die Möbel angeliefert. Immerhin, so viel kann man schon verraten: Das neue Lokal mit rund 200 Innenplätzen soll „Positano“ heißen nach dem idyllischen Örtchen in Campanien an der Amalfi-Küste – eine Stadt, die in den Felsen hineingebaut und in jedem Fall eine Visite wert ist. Der künftige Pächter und Betreiber des Restaurants, Massimo Strollo, kommt ursprünglich aus der Augsburger Gegend. Zuletzt hatte er in Buttenwiesen (Landkreis Dillingen) ein Restaurant eröffnet.

In Grünwald soll der Betrieb bereits am Vormittag losgehen mit Frühstück, dann Mittagstisch, am Nachmittag Kaffee und Kuchen mit Terrassenbetrieb sowie Abendessen von exquisiter Qualität. Das italienische Speiseeis wird im Hause selbst hergestellt. Und so erhofft sich der Eigentümer in der Zukunft ein Synergie zwischen Restaurant und dem direkt angeschlossenen Hotel Hölzl: „Wir haben jetzt auch unseren Hölzl-Frühstücksraum umgebaut, und da wäre es schon toll und auch ideal, wenn die Hotelgäste das Restaurant nutzen können.