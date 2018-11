Mehr Zeit zum Fallschirmspringen: SPD-Urgestein Peter Paul Gantzer verlässt den Landtag

Nach 40 Jahren als Landtagsabgeordneter ist Schluss: Das Haarer SPD-Urgestein Peter Paul Gantzer, 79 Jahre alt, hat künftig mehr Zeit für Hobbys.

Landkreis/Haar – Einen Papierstapel nach dem anderen steckt Peter Paul Gantzer, elegant gekleidet mit Anzug und Krawatte, in einen Aktenvernichter. „Ich wusste gar nicht, dass man so viel ansammeln kann“, sagt er mit leichter Verzweiflung in der Stimme. In diesen Tagen hat er noch viel zu tun. Der bald 79-jährige Noch-Abgeordnete räumt sein Büro im Maximilianeum aus. Der Sozi im Porsche. Der Oberst der Reserve, der für die Legalisierung von Cannabis kämpft. Der Notar, der Sex-Tipps aus dem Landtag gibt. 40 Jahre war der SPD-Politiker und Jurist aus Haar aber vor allem der Bürgeranwalt, der bei kleinen und großen Problemen geholfen hat, mit einem Anruf, einem Brief oder einer Petition.

40 Jahre Opposition

Kunstdrucke von Horst Antes an den Wänden, auf einer antiken Kommode stehen Gesetzesbücher und in einer Ecke eine Bayern-Fahne. 1978 zog Peter Paul Gantzer in den Landtag ein, zusammen mit Franz-Josef Strauß. Und er hat sich einen Namen gemacht: 41 parlamentarische Funktionen hatte Ganzer inne, etwa im Innenausschuss und diversen Untersuchungsausschüssen. Er war Sicherheitsexperte der SPD-Fraktion, Landtagsvizepräsident und im Ältestenrat. Der Oberst der Reserve – „General wäre ich nur im Kriegsfall geworden, das wollte ich nicht“ – beriet verschiedene Heeresreformen mit und wurde zum Wehrpolitischen Arbeitskreis der CSU hinzugezogen.

+ Prost: Ein junger Peter Paul Gantzer stößt mit SPD-Kanzler Willy Brandt an. © SPD-Landtagsfraktion

Landtags-Bürgerbüro

Jetzt nimmt er Abschied von der Politik: „Ich bin mit mir im Reinen, aber traurig über das Debakel der SPD“, sagt er. Sein Bürgerbüro hat er lieber im Maximilianeum als im Landkreis unterhalten. Anfangs probierte er es erfolglos in Haar. Dann versuchte er es mit einem mobilen Bürgerbüro: „Ich habe Sprechstunden in Rathäusern oder in Nebenräumen von Gaststätten abgehalten. Obwohl die Termine angekündigt wurden, kam kein einziger Bürger“, erzählt er. Gantzer vermutet: „Die Leute wollten dort nicht hin, weil man nicht sehen sollte, dass sie zur SPD gehen.“ Dann lud er in den Landtag ein – per Annonce. 35 Jahre schaltet er in Anzeigenblättchen den Text: „Ärger mit Ämtern und Behörden? Gantzer hilft weiter.“ Dazu seine Telefonnummer im Landtag, die zur „Hotline“ wurde. Anfangs seien es vor allem Renten- und Arbeitslosenfälle gewesen, heute gehe es meist um Mietfragen und Nachbarschaftsstreit. Stolz ist er auf die Statistik, die er penibel führte: „40 Prozent der Fälle habe ich positiv lösen können.“

Polizeikelle im Porsche

Der Kontakt zur Basis, „zum Volk“, war für ihn wichtig, „vor allem als Oppositionspolitiker“. 25 Jahre, von 1974 bis 1999, war er Kreisvorsitzender der SPD. Von Anfang an lag Gantzer die Personalsituation der bayerischen Polizei am Herzen, 320 von 420 Polizeistationen in Bayern hat er persönlich besucht und immer wieder unterbesetzte Inspektionen angeprangert. Er forderte mehr Geld für die Polizisten: „Allein in München haben fast ein Fünftel der Polizisten einen Nebenjob.“ Die Gehälter hätten keinen Bezug mehr zu den Lebenskosten in Ballungsräumen. Sein Einsatz hat ihm den Titel „Ehrenkommissar der bayerischen Polizei“ eingebracht. Auf einer Fensterbank im Landtagsbüro liegen Handschellen und Schlagstock. Und auf dem Armaturenbrett seines schwarzen Porsche 4S 9390 (Baujahr 1998) liegt eine Polizeikelle, auf der Rückbank Mütze und schusssichere Weste.

Unter Arbeitern

Helfen zu wollen: Dieser Wunsch drückte sich in vielen seiner Funktionen aus, als Schülersprecher, als Studentenvertreter, als Politiker. 1938 in Breslau geboren, war Gantzer mit seiner Familie nach Bremen geflüchtet. 1959 legte er das Abitur ab und sollte die Zahnarztpraxis seines Vaters übernehmen. Nach einem Jahr schmiss er das Studium hin und schrieb sich für Jura ein, um Strafverteidiger zu werden. Von seinen enttäuschten Eltern bekam er kein Geld mehr. Auf Schiffswerften arbeitete er Schicht, „das brachte am meisten Geld.“ Freitags, wenn der Lohn in bar ausgezahlt wurde, kamen die Frauen der Arbeiter und forderten das Geld, damit die Männer ihren Frust nicht in den Kneipen versenkten. „Damals bin ich ein Sozi geworden“, sagt Gantzer. Sein Einser-Examen eröffnete ihm den Weg zum eigenen Notariat, das er mit einem Partner im Rieger-Pelze-Gebäude am Isartorplatz aufbaute.

Standhaft im Streit

Gantzer galt in der SPD-Fraktion als konservativ als standhafter Streiter mit Wadlbeißer-Fähigkeiten, als fachlich kompetent und vielseitig. Mit der Wahl zum Vizepräsidenten (2009 bis 2013) konnte er seine Einflussmöglichkeiten nochmals seigern. In den Wahlkampf von Christian Ude setzte er 2013 große Hoffnungen: „Ich sah die Chance, Innenminister zu werden.“ Das brachte ihm auch Kritik ein, er würde an der Macht festhalten und keinen Nachfolger im Stimmkreis aufbauen, wurde ihm nachgesagt. Doch die Aufstellungsversammlung nominierte ihn erneut. Für viele war er nicht zuletzt der ideale Gegenpart zu Ernst Weidenbusch (CSU).

Alt ist was?

Noch vor zehn Jahren hat Gantzer mit seinen Sextipps für Senioren Schlagzeilen gemacht. Damals hatte er das Buch „Alt ist was? Eine Verteidigung des Alters“ geschrieben und Vorurteile widerlegt, dass die Alten die Schuldigen am Renten-GAU oder der Kostenexplosion im Gesundheitswesen seien. Neben begründeten Argumenten gibt er darin auch Tipps zur Steigerung des Lebensgefühls, wobei er auch das Thema Sexualität nicht auslässt.

Keine Altersmüdigkeit

+ Das Fallschirmspringen, hier ein älteres Foto von den Vorbereitungen, ist bis heute Gantzers Leidenschaft. © SPD-Landtagsfraktion

Für den dienstältesten Parlamentarier geht eine intensive Zeit zu Ende. „Drei Fälle liegen hier noch“, sagt er und klopft auf einen dünnen Stapel auf seinem Schreibtisch. Diese Anfragen ans Bürgerbüro wird er noch abarbeiten. Das Arbeiten will der Vater von zwei erwachsenen Söhnen (33 und 30) auch in Zukunft nicht ganz lassen. Halbtags ist er wieder in einem Notariat tätig. Für die Fitness trainiert er täglich auf Laufband und Crosstrainer und beteiligt sich noch immer an Fallschirmsprüngen. Mittlerweile trägt er eine Weste mit der Aufschrift: „Bitte helfen Sie mir ins Flugzeug – raus fallen kann ich alleine.“ „Meine Einschränkungen muss ich akzeptieren,“ sagt er. Am besten gelingt ihm das mit Humor.