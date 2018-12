1,5 Millionen Euro Baukosten sind zu viel: Das Friedhofswärterhäuschen in Haar bleibt stehen

Dreimal so teuer wie geplant - das macht die Gemeinde Haar nicht mit. Der geplante Abriss und Neubau des Friedhofswärterhäuschen am Haarer Waldfriedhof ist auf unbestimmte Zeit vertagt.

Haar –Das alte Friedhofswärterhäuschen an der Defreggerstraße 24, direkt am Eingang zum Waldfriedhof Haar, sollte längst abgerissen und ein Neubau in Arbeit, wenn nicht sogar schon fertig sein. Der überhitzte Bau- und Immobiliensektor hat der Gemeinde Haar einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Eine halbe Million Euro sollte es kosten, den maroden kleinen Ziegelbau wegzuschieben und ein einfaches Häuschen mit 115 Quadratmetern Wohnfläche hinzustellen. So hatte es die Gemeinde kalkuliert und der Bauausschuss genehmigt.

Stattdessen kam ein Angebot über 1,5 Millionen Euro. Und das war das einzige. Sieben Baufirmen hatten sich gemeldet, drei die Unterlagen abgeholt, eine einzige ein Angebot abgegeben. Und diese Firma will dreimal so viel Geld, wie die Gemeinde zu investieren bereit war. Bei der Bürgerversammlung hat Bürgermeisterin Gabriele Müller über diese Entwicklung berichtet. Haar wird einen neuen Anlauf unternehmen und sicher nicht 1,5 Millionen Euro zahlen. Im neuen Haus sollen zwei barrierefreie Wohnungen entstehen, insgesamt 115 Quadratmeter Wohnfläche, beide im Erdgeschoss, eine davon als Dienstwohnung für den Friedhofsbetrieb. Bauherr ist das „Kommunalunternehmen Wohnungsbau Haar“ (KWH), sprich die Gemeinde. Es gibt staatliche Fördermittel. Im Januar, vor fast einem Jahr, hatte der Bauausschuss das kleine Projekt auf den Weg gebracht, das sich jetzt unerwartet zäh hinzieht. Zwei Mitarbeiter des Bauhofs sollten einziehen. Laut Bürgermeisterin der einzige Weg, das Haus überhaupt zu retten. „Durch die Lage des Hauses ist die Nutzung ja sehr eingeschränkt“, hatte sie erklärt. Und durch die Lage auf dem Bausektor verzögert sich das Ganze unerwartet massiv.