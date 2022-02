160 000 Impfungen in einem Jahr

Tausende Covid-Schutzimpfungen haben die Malteser im Impfzentrum in Haar verabreicht. © Malteser

Am 27. Dezember 2020 haben die Malteser im Impfzentrum in Haar die erste Impfung durchgeführt. Bis zum Ende des Jahres 2021 waren es dann laut aktuellem Pressebericht weit über 160 00 Impfungen.

Haar - „Es wurde nie langweilig“, wie Alexander Brandstaeter, Leiter des Impfzentrums der Malteser in Haar, lachend bestätigt. Musste man anfangs mit wenig Impfstoff auskommen, so wurden in der Spitze teils 1950 Personen am Tag geimpft. „Zum Glück, so Brandstaeter, hatten wir personell immer die Option, schnell zu reagieren.“

Impfstraßen, Touren und Einsatz an prominenten Orten

Impfstraßen wurden ausgebaut, mobile Teams entsandt und mit dem Impfbus auch besondere Orte bedient. Im Herbst wurde in Abstimmung mit dem auftraggebenden Landratsamt eine Impftour durch die Landkreise gemacht. „Bis zu 350 Impfungen, meist Auffrischung oder Booster-Impfungen haben wir hier durchgeführt“, sagt Brandstaeter. Auch an prominenten Standorten wie im Circus Krone oder beim EHC Red Bull München kamen die Impfteams zum Einsatz, ebenso vor Live-Sendungen, wie bei einer Sat1-NFL-Übertragung oder Opdenhövel & Zervakis. Einen großen Dank richtet der 39-jährige Impfzentrums-Chef an sein Team: „Wenn man wie wir oft schnell auf neue Vorgaben oder Ereignisse reagieren muss, dann geht das nur mit einem Team, das gut funktioniert.“

Die Herausforderungen seien auch jetzt nicht weniger geworden. „Kinderimpfungen, verkürzte Zeiten bis zur Auffrischungsimpfungen und logistische Anpassungen beschäftigen und nach wie vor“, bekräftigt Brandstaeter.

mm