Ab März: Bahn baut neuen Kiosk am Bahnhof Haar - So soll er ausschauen

Von: Günter Hiel

In die Jahre gekommen: der bestehende Kiosk. © Gerald Förtsch

Der Kiosk am Bahnhof in Haar ist bald Geschichte. Ab März baut die Deutsche Bahn einen Nachfolger. Wie der ausschauen soll, erfahrt ihr hier.

Haar – Haar bekommt einen neuen Bahnhofskiosk. Wobei „Kiosk“ zu bescheiden klingt für ein Gebäude mit 16 Meter Länge und 8,40 Meter Breite mit Turmaufsatz samt Bahnhofsuhr. Ein „Willkommenspunkt“ soll der Neubau werden, sagte Projektleiter Philipp Luy, der die Pläne mit Marianne Schoppe, Leiterin des Bahnhofsmanagements München, dem Bauausschuss Haar präsentierte.

„Wir verschönern das Bahnhofsumfeld im Sinne der Nachhaltigkeit“, prangt bereits auf einem Informationsblatt der Bahn am alten Kiosk, der bestenfalls noch abgeschabten Charme hat.

Kosten: rund 1,5 Millionen Euro

Und bald abgerissen wird. Luy präsentierte dem Bauausschuss einen straffen Zeitplan: Vor dem Abriss des alten Kiosks stellt die Bahn ein Provisorium als Ersatz auf, das bis 17. März fertig ist; Anfang April der Abriss, im Mai Baubeginn für den neuen Kiosk, der im Februar 2024 fertig sein soll. Kosten: rund 1,5 Millionen Euro.

Der neue Kiosk hat eine Nutzfläche von 110 Quadratmetern. Neben einem kleinen Wartebereich wird es dort auch eine Vermarktungsfläche für Reisebedarf geben. Damit will die Bahn den Komfort für die Reisenden in Haar verbessern. Bereits beim Bau spart die DB laut eigenen Angaben durch den Einsatz natürlicher, nachhaltiger und regionaler Rohstoffe CO2. Durch Photovoltaik und Wärmepumpen soll auch der Betrieb des Gebäudes ressourcensparend möglich sein. Die Konstruktion aus Holz wird vorgefertigt angeliefert und muss nur noch montiert werden. Das entsprechende Konzept wurde von der DB selbst entwickelt, Haar ist nach dem Bahnhofsgebäude in Zorneding das zweite Projekt der DB dieser Art. Auch die Toilettenanlage wird erneuert.

Mit Türmchen und Bahnhofsuhr: So wird der Kiosk aussehen. © Visualisierung: DB Station & Service ISVO

Die SPD-Fraktion war stark irritiert, dass der Punkt nicht auf der Tagesordnung gestanden hatte und der Ausschuss „vor vollendete Tatsachen gestellt“ werde, wie es Peter Schiessl ausdrückte. Vor zwei Jahren hatte der Gemeinderat eine Planung der Bahn noch knapp abgelehnt. Jetzt geht’s los.

