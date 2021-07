Unbekannte bohren Bäume auf Friedhof an: Mitarbeiterin hat eine Vermutung - „Das muss hart bestraft werden“

Der Waldfriedhof in Haar.

„Habe nur noch geheult“

Von Max Wochinger schließen

Unbekannte bohren am Haarer Waldfriedhof böswillig alte Bäume an. Die Buchen müssen wohl gefällt werden. Die Gemeinde sucht nun den Täter.

Haar – In Haar geht ein Baumfrevel um. Das Ziel seiner Angriffe: Buchen. Der unbekannte Täter bohrte Löcher in fünf alte Bäume auf dem Waldfriedhof. Danach schüttete er eine schädliche Flüssigkeit in die Öffnungen. Haars Baumkontrolleurin Andrea Linzmaier ist geschockt. Sie hat eine Vermutung.

Linzmaier kontrolliert regelmäßig die Bäume auf dem Waldfriedhof. Beim letzten Besuch fiel ihr auf, dass die großen Buchen keine oder nur noch braune Blätter tragen. „Das ist nicht normal“, sagt die Baumkontrolleurin. Sie inspizierte die Stämme. Da sah Linzmaier die Löcher.

„Es sind keine Löcher von Käfern“

„Es sind keine Löcher von Käfern“, sagt die Gemeindemitarbeiterin. Die Löcher seien schräg in die Stämme gebohrt worden, rund acht Zentimeter tief und fingerdick. An jedem Baum fand sie zehn Bohrlöcher.

Nicht nur das. In die Öffnungen sei zudem eine schädliche Flüssigkeit geschüttet worden. Wohl auch um die Bäume herum, sagt Linzmaier. „Dort wächst nichts mehr.“ Die Tat müsse erst vor Kurzem passiert sein, vermutet sie. Die Bohrlöcher seien noch frisch.

+ Das Werk eines Baumfrevlers: Unbekannte bohrten zehn Löcher in die Buchen. Danach wurden sie vergiftet. © Privat

„Habe nur noch geheult“

„Ich bin dagestanden und habe nur noch geheult“, erzählt die Baumliebhaberin. Wer macht so etwas? Die Bäume werfen immer wieder Blätter auf die Gräber. „Daran könnten sich Grabbesitzer gestört haben“, vermutet Linzmaier. War der Ärger über das Laub so groß, dass jemand zu Akkubohrer und Chemie gegriffen hat?

Die Gemeindeverwaltung in Haar weiß es nicht. „Wir werden alles tun, um den Täter zu finden“, sagt Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) entschlossen und fügt an. „Ich bin erschüttert.“ Der Angriff auf die Bäume sei eine schwere Straftat und kein Kavaliersdelikt, so das Gemeindeoberhaupt. „Ich glaube nicht, dass das demjenigen oder derjenigen bewusst war.“

Gemeinde will Anzeige erstatten

Die Gemeinde will nun Anzeige bei der Polizei erstatten. „Das muss hart bestraft werden“, sagt Bürgermeister Bukowski. Rathausmitarbeiter wollen zudem die Besitzer der Gräber anschreiben. Davon erhoffe man sich Erkenntnisse, sagte ein Gemeindemitarbeiter bei der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag. Zudem prüfe die Verwaltung, ob ein Schild bei den Bäumen Sinn mache. Die Strategie dahinter: Aufschrecken und Sensibilisieren.

Laut Bukowski sei ein irreparabler Schaden entstanden. Die Buchen müssen wohl gefällt werden. Gemeindearbeiterin Andrea Linzmeier ist geschockt: „So einen Fall habe ich noch nie erlebt.“