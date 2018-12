 Anwalt der Verzweifelten: Der Patientenfürsprecher des Haarer Klinikums blickt zurück

Werner Dresel ist ein Urgestein am Klinikum in Haar. Als Patientenfürsprecher setzte er sich für die Menschen ein, die oft gegen ihren Willen in die psychiatrische Klinik kommen.

aar – Statt Bergmann wie Vater und Großvater wurde Werner Dresel aus Wanne-Eickel Krankenpfleger in Haar. Viele Fortbildungen und Jahre später schied er als Pflegedirektor aus, wurde dafür unabhängiger Patientenfürsprecher, der Ängste und Sorgen auch gegen das große Klinikum verteidigte. Nach 58 Jahren in Haar, davon 14 Jahre als Ansprechpartner für die Patienten, verlässt Dresel nun „sein“ Krankenhaus endgültig.

Die Kohle-Krise begann in seiner Heimat im nördlichen Ruhrgebiet bereits Ende der 1950er-Jahre. Auf Empfehlung des Vaters bewarb Dresels sich daher woanders – auf eine Anzeige „Nervenklinik bei München sucht Pfleger“. Zwei Wochen später hatte er die Lehrstelle, wurde über die Jahrzehnte – obwohl nur mit Hauptschulabschluss – Pflegedirektor. „Mein erster Tag am 1. April 1960 in Haar war lustig. Der Zug aus dem Pott war viel zu lang für den Haarer Bahnsteig, so stand ich mitten im Gelände“, erinnert sich der heute 78-Jährige. „Ich bin dann doch ausgestiegen und habe es bis heute nicht bereut.“

Seit Jahrzehnten wohnt er in einem ehemaligen Klinik-Gebäude in Eglfing. Sein Werdegang im Klinikum Haar war lang: Lernpfleger, verbeamteter Pfleger, Oberpfleger, Stationsleiter, Pflegevorsteher, Adjutant des Klinik-Direktors Christof Schulz, stellvertretender Pflegeleiter und schließlich Pflegedirektor. „Dazwischen lagen 44 Jahre auf allen Stationen mit vielen Weiterbildungen, Kursen und noch mehr Therapie- und Organisationsänderungen“, erzählt Dresel.

Ende der 1970er-Jahren änderte sich vom Therapieansatz vieles, es gab nun wirksamere Medikamente – und einen wirksameren Patientenschutz: Über jede Fixierung musste nun ein ärztliches Gremium entscheiden, Elektroschocks und Zwangsjacken waren abgeschafft – ein junger Mann war zuvor an solcher Behandlung gestorben.

Heute steht das Therapiegespräch im Zentrum, nicht mehr das Ruhigstellen und Wegsperren. Gerne erinnert sich Dresel daran, als Ende der 1960er-Jahre das Verbot der strikten Geschlechtertrennung bei Patienten und Pflegern aufgehoben wurde. „Ab da machten wir gemeinsam Dienst auf gemischten Stationen, standen plötzlich Blumen auf den Tischen, war das Klima wesentlich netter und menschlicher.“ Der zwischenmenschliche Umgang ist ihm wichtig. „Wenn ich irgendwie Zeit hatte, redete ich mit den Patienten. Die sind doch oft sehr verzweifelt und freuen sich über jede Ansprache und Anteilnahme“, sagt Dresel. Er fühlte sich wohl an sienem Arbeitsplatz – auch seine Frau, eine ehemalige Krankenschwester, lernte er dort kennen.

Daher war Dresel auch 2004, nach dem Ende seiner Dienstzeit, der ideale Mann als Patientenfürsprecher. Er kannte alle Stationen, Pfleger, Ärzte und Abläufe, war nun aber nicht mehr beim Klinikum, sondern unabhängig beim Bezirk auf 450-Euro-Basis angestellt. „Meine Aufgabe war es Kritik und Anregungen von Patienten aufzugreifen und sie gemeinsam mit dem Klinikum zu lösen“, erklärt er. „Ob ich das überhaupt konnte, probierte ich zwei, drei Monate unentgeltlich aus.“ Er konnte – und das fiel auf: Sieben Mal wurde Dresel wiedergewählt.

Offiziell sollten es nur zehn Stunden in der Woche sein, sieben in Haar und abwechselnd je drei in Fürstenfeldbruck und Schwabing. „Da ich den Patienten aber oft meine Privatnummer gab, war nicht nur der dienstliche Anrufbeantworter immer voll, ständig rief auch einer bei mir zu Hause an oder stand vor der Tür“ erzählt der 78-Jährige. So zog es ihn fast täglich in „sein“ Krankenhaus. „Ich habe das mal zusammengezählt, so 500 Patientenkontakte und -gespräche hatte ich schon im Jahr.“

Als Patientenfürsprecher bekam er es oft mit der Verzweiflung der Patienten über den eigenen Kontrollverlust zu tun: „Helfen Sie mir, ich weiß nicht, warum ich hier bin!“ – oder „Warum bekomme ich einen Betreuer?“ – oder „Ich will diese Medikamente nicht nehmen!“ – so begannen zahllose Gespräche. Dresel erklärte, beruhigte, fast immer auch die Angehörigen. Und vertrat die Interessen der Patienten gegenüber Ärzten und Pflegern. „Dabei musste ich mich dann auch schon mal gegen das Krankenhaus stellen“, sagt er. Wie wichtig und zeitaufwendig sein Amt ist sieht man auch daran, dass er nun gleich zwei Nachfolger bekommt. „Ich hätte das gerne weitergemacht“ sagt Dresel, „aber ich bin leider zu alt.“