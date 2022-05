Auf den Spuren der Salmdorfer Pieta: 50 Pilger lassen 200 Jahre alte Tradition aufleben

Von: Bert Brosch

Teilen

Angeführt von Kreuzträger Ralf Sternecker machten sich die 50 Wallfahrer vom Münchner Rathaus aus auf den dreieinhalbstündigen Fußweg nach Salmdorf. © Bert Brosch

Mit der Metzger-Wallfahrt haben 50 Pilger aus Salmdorf eine 200 Jahre alte Tradition aufleben lassen. Wir waren dabei.

München/Salmdorf – Es ist ein 200 Jahre alter Brauch, der lange ruhte und nun wieder auflebt: Zum zweiten Mal nach 2015 begingen 50 Salmdorfer die Metzger-Wallfahrt. Unter der Führung des ehemaligen Pfarrers Albert Schamberger (80) zogen sie, untermalt von Gesängen, dreieinhalb Stunden vom Münchner Marienplatz nach Salmdorf.

Grund der Wallfahrt: Das hölzerne Vesperbild „Pieta“ steht seit 1803 in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Salmdorf. © Bert Brosch

Nach der Säkularisation im Jahr 1803 hat die Münchner Metzger-Zunft die kostbare Pieta von der Gruftkirche hinter dem Rathaus im Marienhof in die Salmdorfer Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in Sicherheit gebracht. Die gut 1,80 Meter hohe Skulptur aus Pappelholz stammt aus der Zeit um das Jahr 1340. An der rechten Seite des Altarraums, direkt neben der Türe zur Sakristei, steht das Vesperbild. Die Skulptur zählt zu den ältesten Darstellungen der Beweinung Christi und gilt als eines der wertvollsten Kunstwerke der Erzdiözese München und Freising. Noch bis 1950 hielt die Metzger-Zunft alljährlich einen Bittgottesdienst in Salmdorf ab – bis der alte Wallfahrtsweg durch die Startbahnerweiterung des damaligen Riemer Flughafens abgeschnitten wurde.

20 Mal den Jakobsweg: „Da sollten 13 Kilometer kein Problem sein“

Zur 1000-Jahr-Feier des Haarer Ortsteils Salmdorf ließ die Dorfgemeinschaft die alte Tradition 2015 aufleben. Damals waren es 146 Salmdorfer, die gemeinsam die 13 Kilometer von München bis zur Kirche in Salmdorf pilgerten. „Heute sind es doch deutlich weniger, ein paar mehr hätten wir schon erwartet“, sagte Ingo Gugisch, der schon 2015 und auch heuer die Wallfahrt mit den Vereinen „d’Salmdorfer“ und der Dirndlschaft „d’wuiden Goaßn“, der Gemeinde Haar, der Metzger-Innung und dem Pfarrverband Haar organisierte. Damals wie heute an der Spitze der Pilger der Pfarrer im Ruhestand: Albert Schamberger. „Das war für mich doch selbstverständlich, dass ich da wieder mitgehe“, sagt der 80-Jährige. Neben ihm schritt mit dem goldenen Kreuz in der Hand Ralf Sternecker.

Geübt: Hubertus Plenk (82) ist den Jakobsweg schon 20 Mal gegangen. © Bert Brosch

Ebenfalls keinerlei Bedenken, dass er die Strecke bewältigen könnte, hatte Hubertus Plenk (82), er trug eine Lederhose, „eine meiner besten, die ist Jahrzehnte alt und ist schon sehr weit gereist mit mir“. Über 20 Mal absolvierte er den Jakobs-Weg bis ins spanische Santiago de Compostela, „da sollten die 13 Kilometer bis Salmdorf kein Problem sein“. Das sah auch die Familie Abicht aus Salmdorf mit ihren drei Kindern Lena (8), Felix (11) und Miklas (13) so. „Wir sind oft beim Wandern in den Bergen, da packen wir das locker“, sagte Felix.

Sollte doch einer unterwegs schlappmachen, hatte Mit-Organisator Martin Metzger, Vorsitzender des Vereins „d’Salmdorfer“, einen Transportwagen des ABC-Zugs als Besenwagen organisiert. Zudem gab es auf halber Strecke ausreichend Wurst-Semmeln und gekühlte Getränke, zur Verfügung gestellt von der Metzgerei Schlammerl aus Ottobrunn.

Am Treffpunkt Marienplatz: Familie Abicht aus Salmdorf mit ihren Kindern Lena und Felix. © Bert Brosch

Am Zielort in Salmdorf fanden sich noch einige „Pilger in Gedanken“ mehr ein, die der Messe unter freiem Himmel beiwohnten. „Eigentlich hatten wir uns 2015 vorgenommen, alle fünf Jahre zu pilgern“, sagte Martin Metzger. „Jetzt machte uns Corona zwei Jahre einen Strich durch die Rechnung. Umso schöner war es jetzt wieder.“

Weitere Nachrichten aus Haar und dem Landkreis München finden Sie hier.