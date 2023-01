Bäckermeister Stefan Dümig aus Haar: Dinkel-King und Triathlet

Von: Carina Ottillinger

Teilen

Experimentierfreudig: Stefan Dümig mit seiner Tochter Geraldine. © Gerald Förtsch

Die großen Leidenschaften von Bäckermeister Stefan Dümig aus Haar sind sein Beruf - und Triathlon. Beides fordernd, beides zeitintensiv. Vor allem in der Krapfen-Zeit.

Haar – Kaum sind die Plätzchen gegessen, heißt es auch schon „Hellau hellau“. Faschingszeit ist Krapfenzeit. Krapfen mit Marmelade ist der Klassiker. Krapfen mit Schokolade. Krapfen mit Amaretto. Alles ist möglich in der Dinkelbäckerei Dümig in Haar. Die Bäcker haben viel zu tun. Gerade ist ein Mitarbeiter ausgefallen. Das heißt Bäckermeister Stefan Dümig musste eine Nachtschicht einlegen und ist erst um kurz vor vier Uhr ins Bett. Statt sich nach der Arbeit auf sein Rennrad zu schwingen, ist er heute bis 8 Uhr liegen geblieben. „Der Chef ist immer der letzte Mann.“ Trotzdem leitet Dümig seinen Betrieb mit Leidenschaft.

Stefan Dümig hat schon als Kind in der Backstube mitgeholfen

Bereits als Kind durfte Stefan Dümig, heute 60 Jahre alt, seinem Vater Alfred beim Brezenbacken helfen. Dafür gab’s Taschengeld. „Fünf Mark fürs Brezen-Durchziehen.“ Ein paar Pfennig fürs Daschti-Belegen. Ein paar Gummibärle fürs Austragen der Backwaren zum Tante-Emma-Laden. „Ich bin da so reingewachsen“, sagt Stefan Dümig. 1989 hat der gelernte Bäcker und Konditor den Betrieb in der dritten Generation übernommen. Seit über 90 Jahren ist die Bäckerei Dümig ein Familienbetrieb. Heute gehört sie zu den besten Bäckereien des Landes.

Krapfen muss immer ganz frisch in der Früh herausgebacken werden, damit er gut schmeckt

„Ein Krapfen muss immer ganz frisch in der Früh herausgebacken werden, damit er gut schmeckt“, sagt der Chef. Der Dümigkrapfen wird vier Minuten in Fett gebacken. Den Teig bereiten die Bäcker in der Backstube vor, bevor er für eineinhalb Stunden ruhen muss. Die Auswahl in der Dinkelbäckerei ist riesig: 37 Krapfen-Sorten haben die Dümigs im Sortiment. Der 37. Krapfen ist immer ein neues Experiment und steht unter einem bestimmten Thema. Fußball zur WM 2010, Beethoven zum 250. Geburtstag und Mango Cheesecake für ein amerikanisches Jahr.

Neueste Kreation: Rhabarberiator ist mit Rhabarber und Vanillecreme gefüllt

Dieses Jahr hat Dümig den Rhabarberiator kreiert – einen Krapfen gefüllt mit Rhabarber und Vanillecreme. Für Dümig gibt es nicht nur den einen Lieblingskrapfen, sondern gleich drei. „Ähnlich wie bei Autos unterscheiden wir zwischen drei Qualitätstandards. Ich mag einen aus jeder Kategorie am liebsten.“ Amarena, Eierlikör und Erdbeere Mascarpone. „Der Vorteil ist, man kommt günstiger weg als beim Auto“, sagt Dümig und lacht.

Seine zweite Leidenschaft ist der Sport: Triathlon

Quäl dich... Stefan Dümigs zweite Leidenschaft ist Sport, und zwar gleich Triathlon. © Privat

Doch Dümig liebt nicht nur das Backhandwerk. „Meine zwei Leidenschaften sind die Bäckerei und Sport. Ich habe versucht, die beiden in Balance zu halten. Ähnlich wie Yin und Yang.“ So hat er die beiden Interessen miteinander verbunden. Der Dümig Cup beim TSV Haar ist ein Fußballturnier für die Jugend, den er sponsort. „Running Prezel“ ist eine Sportcommunity initiiert von Stefan Dümig.

„The Running Prezel“

Als er 2010 seinen vierten Ironman lief, kam ihm die Idee, seine Sportfreunde mit „The Running Prezel“-Kleidung auszustatten. Fast jeden Tag trainiert Dümig. Früher mit Trainer, heute mit Fitnessuhr. Neben dem Rad-, Lauf- und Schwimmtraining gehört auch Krafttraining dazu. Im Frühjahr steht der M312 auf Mallorca an. 312 Kilometer geht es mit dem Rad an der Küste entlang und im Ortsinneren zurück.

Dinkel-Sortiment liefert Dümig bis nach Schweden

Dümigs Sportbewusstsein war der Anreiz zur Umstellung von der Weizen- zur Dinkelbäckerei in den 90er Jahren. Nach und nach stellte er das gesamte Sortiment um. Heute liefert Dümig bis nach Köln und Schweden, weil Dinkelbäckereien selten sind.

Auch vegane Backwaren boomen

37 Krapfen-Sorten sind im Sortiment. Heuer neu: Der Rhabarberiator, mit Rhabarber und Vanillecreme. © Gerald Förtsch

Auch vegane Backwaren boomen. Dümigs Brote und Semmeln sind alle vegan. In der Konditorei finden Veganer Marmorkuchen, spanischen Mandelkuchen und demnächst Rüblikuchen. Sogar Krapfen, die auch ohne Ei, Butter und Milch richtig lecker sind. Stattdessen kommen Margarine, Mais- und Guarkernmehl in den Teig. „Wenn alle veganen Backwaren genauso gut schmecken würden wie traditionelle, würde ich nur noch vegan anbieten.“ Das werde allerdings noch etwas dauern. In seiner Backstube tüftelt Dümig mit seiner Tochter Geraldine Dümig (35) an neuen veganen Gebäcken. Die Konditor- und Bäckermeisterin steht sehr hinter dem veganen Trend.

Sein Gemeinderats-Freund Andreas Rieder prüft Dinkelanbau in Salmdorf

Regionalität und Handwerk haben bei Stefan Dümig große Priorität. Das Mehl kauft er bei der Familienmühle Weiss in Julbach. „Ich bin selbst Handwerker und möchte auch mit Handwerkern zusammenarbeiten.“ Vielleicht gibt es auch bald das Salmdorfer Bauernbrot aus Salmdorfer Dinkel. Dümig überlegt gerade mit Andreas Rieder, einem Freund aus dem Gemeinderat, ob ein Dinkelanbau in Salmdorf lukrativ ist. „Der Dinkel könnte in der Mühle gemahlen und bei uns zum Salmdorfer Brot gebacken werden.“ Oder im eben Krapfen.