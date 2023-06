S-Bahn: Durchgehender Zehn-Minuten-Takt zwischen München und Haar

Teilen

Fahrgäste der Linien S4 und S6 profitieren ab Montag, 12. Juni, von der Öffnung bisheriger Betriebsfahrten zwischen Trudering und Haar. © IMAGO/Christoph Hardt

Fahrgäste der Linien S4 und S6 profitieren ab Montag, 12. Juni, von der Öffnung bisheriger Betriebsfahrten zwischen Trudering und Haar.

Haar – In Absprache mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr sowie mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) bietet die S-Bahn München damit zusätzliche Fahrtmöglichkeiten an. Ab dem kleinen Fahrplanwechsel besteht dadurch montags bis freitags von etwa 6 bis 19 Uhr ein durchgehender 10-Minuten-Takt zwischen München und Haar.

Bislang fuhren die S-Bahnen nur zwischen München und Trudering durchgehend alle zehn Minuten. Bei den zusätzlichen Fahrtmöglichkeiten handelt es sich um Züge S4, die bisher in Trudering enden und anschließend ohne Fahrgäste bis Haar weiterfahren, um dort zu wenden. Diese insgesamt 25 Betriebsfahrten werden nun ab 12. Juni für Fahrgäste geöffnet und in den regulären Fahrplan aufgenommen.

Kleinere Verspätungen besser abfedern

Die Züge der S4 fahren bereits seit dem Fahrplanwechsel im Dezember als Betriebsfahrt weiter nach Haar und erst von dort zurück in Richtung Innenstadt. Mit zusätzlich eingesetzten Fahrzeugen sorgt die S-Bahn dadurch für mehr Zeitpuffer bei der Wende, sodass kleinere Verspätungen besser abgefedert werden können. Neben der S4 setzt die S-Bahn seit dem Fahrplanwechsel auch auf den Linien S1 und S7 mehr Fahrzeuge aus der vorhandenen Flotte ein und verlängert dadurch die Wendezeiten am Flughafen und in Wolfratshausen. Dies dient der Pünktlichkeit auf diesen Linien und somit auch der Zuverlässigkeit des S-Bahn-Systems, teilt die Deutsche Bahn mit.

mm