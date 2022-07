Beim Handy-Deal beraubt: Polizei schnappt Tatverdächtige

Von: Stefan Weinzierl

Die Polizist hat nach einem Raub in haar zwei Burschen festgenommen. (Symbolfoto). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Polizei hat in Haar zwei junge Burschen festgenommen. Sie stehen im Verdacht, kurz zuvor einem 42-Jährigen zwei Mobiltelefone geraubt zu haben.

Haar - Der 42-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München hatte am Donnerstag gegen 19.05 Uhr über den Polizeinotruf 110 vermeldet, dass er soeben beraubt worden und der Täter flüchtig sei.

Die Einsatzkräfte trafen vor einem Wohnanwesen in Haar auf den 42-Jährigen. Dieser gab bei den Beamten an, dass er dem Täter zuvor zwei neuwertige Mobiltelefone verkaufen hatte wollen. Der Kontakt sei über ein Onlineportal zustande gekommen. Nachdem der Kaufinteressent beide Mobiltelefone zur Begutachtung an sich genommen hatte, rempelte er den 42-Jährigen an und flüchtete in Richtung Jagdstraße. Der 42-Jährige blieb unverletzt.

Handys im Gebüsch versteckt

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, an denen knapp 20 Streifen beteiligt waren, wurden zwei Tatverdächtige entdeckt und festgenommen. Die Täterbeschreibung des Verkäufers passte zu einem der Verdächtigen. Bereits bei der Anfahrt durch die Streife beobachteten die Beamten, wie die Personen etwas in ein nahegelegenes Gebüsch steckten. Es handelte sich dabei um die zuvor entwendeten Mobiltelefone, die sich noch in der Verpackung befanden. Sie wurden als Beweismittel sichergestellt.

Beide Tatverdächtige, ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger aus München, wurden festgenommen und zur Anzeigenerstattung zur Haarer Polizeiinspektion gebracht, ehe sie entlassen wurden. Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

