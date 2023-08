Biete PV-Fläche, suche Betreiber: Haar will 18-Hektar-Anlage bauen lassen

Von: Günter Hiel

Teilen

Zwischen Salmdorf und Eglfing soll die Anlage stehen. © Münchner Merkur

Die Gemeinde Haar plant eine PV-Anlage. Sie will sie aber von einem Unternehmen bauen und betreiben lassen. Auch Bürger sollen sich beteiligen können.

Haar – Auf 18 Hektar eigenem Grund möchte die Gemeinde Haar am nördlichen Höglweg in Eglfing eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage bauen, inklusive Speichermöglichkeiten. Der Flächennutzungsplan wird entsprechend geändert. Parallel sucht die Gemeinde ein Unternehmen, das die Anlage baut und betreibt, wobei sich auch Bürger mit Kapital beteiligen können sollen. Dafür braucht es eine Ausschreibung, die verschiedene Kriterien umfasst, die der Arbeitskreis Energie erarbeitet hat. Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, dass die Verwaltung eine Ausschreibung des Projekts vorbereitet und dem Rat dann erneut vorlegt.

Auf den 18 Hektar Grund ist Platz für eine Anlage mit bis zu 22 MWh Leistung. Das entspricht dem Strombedarf der Hälfte der rund 11 000 Haarer Haushalte und könnte jährlich rund 7750 Tonnen CO2 einsparen, hatte Gemeindewerke-Geschäftsführer Rainer Mendel dem Gemeinderat schon im Februar erläutert. Bei dem Grundstück handelt es sich zum Großteil um ehemalige Kiesabbauflächen, die mittlerweile wieder landwirtschaftlich genutzt werden.

Beteiligung der Gemeindewerke

Ulrich Leiner (Grüne) rechnet mit Kosten im zweistelligen Millionenbetrag und brachte die Gemeindewerke Haar ins Spiel. Die sollten beim Projekt „Mitbestimmer“, idealerweise sogar Träger sein und Mehrheitseigner. Dann könne die Gemeinde die Strompreise für Haar bestimmen. Da ist Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) skeptischer. So einfach sei das nicht mit der Festlegung von Strompreisen durch die Gemeinde. Peter Siemsen (FDP) warf grundsätzlich die Frage auf, ob diese große PV-Anlage das richtige Projekt für die Gemeindewerke sei. CSU-Fraktionschef Dietrich Keymer hält eine Beteiligung der Gemeindewerke von mehr als 50 Prozent für „illusorisch“. Der Betreiber bringe schließlich Kapital und Expertise ein. Für die Gemeindewerke könne Haar eine Minderheitsbeteiligung anstreben. „So viel wie möglich“, sagte dazu SPD-Fraktionschef Thomas Fäth.

„Bürgerbeteiligung“ hat die Gemeinde bei den Vergabekriterien an die erste Stelle gerückt. Wobei Keymer präzisierte, dass es sich dabei um die Möglichkeit zur Kapitalbeteiligung handle, nicht um Diskussionsrunden. Unter den PV-Modulen soll Viehwirtschaft möglich sein, üblicherweise Schafhaltung.

Pachtzahlung an Gemeinde

Auf der Fläche soll es einen ökologischen Ausgleich geben, und auch die Frage, wie viel Prozent der Fläche mit, möglichst schadstoffarmen, PV-Modulen überbaut wird, ist festzulegen. Ums Geld geht’s natürlich auch, um eine Beteiligung der Gemeinde Haar am Gewinn. Keymer stellt sich eine Pachtzahlung an die Gemeinde vor, in der Größenordnung von zehn Cent pro Kilowattstunde erzeugtem Strom.

Weitere Vergabekriterien sind die Kreislauffähigkeit der Anlage, das heißt, schon vor der Errichtung wird auch der Rückbau mitbedacht, und der Betriebshorizont, das heißt ein längerfristiger Betrieb der Anlage. Auch Speicher- und Lademöglichkeiten sind zu berücksichtigen.

Weitere Nachrichten aus Haar und dem Landkreis München finden Sie hier.