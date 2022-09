„Black Tuesday“ - Kein Raketenbauer auf der Finckwiese

Von: Sabina Brosch

Die Grünen hoffen, dass „jemand besseres kommt“. Gemeinsam mit der SPD votierten sie gegen den Flächennutzungsplan als Voraussetzung für die mögliche Ansiedlung von Isar Aerospace. Das Unternehmen hätte sich den Standort so vorgestellt, wie es auf der Visualisierung aussieht. Visualisierung: © dibag

Die Finckwiese bleibt unbebaut. Der Gemeinderat Haar lehnte mit den Stimmen von SPD und Grünen die Änderung des Flächennutzungsplans ab und ist im Rennen um die Ansiedlung von Isar Aerospace abgesprungen.

Haar – Das Weiterblättern zum nächsten Tagesordnungspunkt fiel Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) sichtlich schwer. Er habe die Niederlage zwar erwartet, sagte er nach der Abstimmung mit 16:14 Stimmen, musste dennoch erst tief durchschnaufen, bevor er fortfuhr. Bis zuletzt sah er eine Chance auf ein positives Ergebnis. Schließlich hatte er gehofft, eine Brücke für die Gegner zu schaffen, indem er eine Reduzierung der Fläche vorschlug. Bereits der Bauausschuss hatte das Vorhaben in der vergangenen Sitzung abgelehnt. Begründung: Das Bauvorhaben auf der Finckwiese zwischen der B 304 und B 471 mit einer Größe von 15,3 Hektar – vorgestellt vom Grundstücksbesitzer, der Doblinger Industriebau AG (DIBAG) – passe nicht zum Haarer Ortsbild. Zudem sei die wirtschaftliche Entwicklung des Start-ups zu unsicher und die Flächenversiegelung, der auch der angrenzende Bannwald zum Opfer gefallen wäre, zu groß.

Vorschlag zur Güte

Noch vor der Gemeinderatssitzung gab es den Vorschlag, die Fläche nun von 15,3 auf 13 Hektar zu verringern. Haar hätte damit zwar auf die Ansiedlung der Firma Blackwave verzichtet, die sich als Zulieferer gemeinsam mit Aerospace ansiedeln wollte. Dafür wäre jedoch der Bannwald nicht mehr angetastet worden.

Aktuell haben Isar Aerospace und Blackwave ihre Firmensitze in Ottobrunn und Taufkirchen. Dort wird es jedoch zu eng, weshalb man sich auf die Suche nach neuen Produktions- und Büroflächen begab.

Jetzt haben andere Gemeinden den Joker

Nicht nur Haar kommt als möglicher neuer Standort in Frage, sondern steht im Wettbewerb mit den beiden Gemeinden am jetzigen Standort. Auch Feldkirchen bewirbt sich um die Hightech-Firmen. „Wenn wir heute ablehnen, dann verpassen wir eine Chance und haben letztlich gar nichts, denn die Anfragen von großen Unternehmen, die uns in Haar etwas bringen, waren in der Vergangenheit doch sehr überschaubar“, betonte Bukowski. Viele Flächen seien nicht mehr im Besitz der Kommune, auch die Vermarktung des leer stehenden MSD Gebäudes erweise sich als nicht einfach. „In puncto Finckwiese stellt sich nicht die Frage, dass wir nach einer Fläche suchen, sondern wir suchen nach einem Unternehmen für die Fläche.“ Gerade diese seien mit Investitionen angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Lage, einer drohenden Rezession, unkalkulierbaren Energie- und Rohstoffpreisen derzeit äußerst vorsichtig, „Aerospace geht in die andere Richtung!“, sagte Bürgermeister Bukowski.

Abwärtsspirale befürchtet

Für Stefan Dümig (CSU) ist es unverständlich, 600 Arbeitsplätze abzuweisen. Er sieht langfristig den sozialen Wohlstand gefährdet. „Es braucht heute Mut, Courage und Verantwortung. Eine Ablehnung wäre ein Nein für die Zukunft.“ Fraktionskollege Hannes Geiger befürchtet eine für Haar beginnende Abwärtsspirale. Haar drohe zum Armenhaus zu verkommen.

Dass nicht vom ersten Tag an Gewerbesteuern fließen, sieht Dietrich Keymer (CSU) als keinen Hinderungsgrund: „Wenn die Steuern erst ab 2028 fließen, dann ist das doch eine zukunftsträchtige Entscheidung, die wir hier für Haar treffen.“ Soziale und auch freiwillige Leistungen müssten bezahlt werden, das „können wir nur aufrechterhalten, wenn wir wachsen und investieren“, so Peter Siemsen (FDP). In einer Pressemitteilung spricht er von einem „Black Tuesday“ für Haar.

Die Grünen hoffen, dass „jemand besseres kommt“

Unverrückbar blieben SPD und Grüne bei ihrer Argumentation: Es fehle an Wohnraum für die geplanten 600 Arbeitsplätze, drohender Lieferverkehr belaste die Straßen. Vielleicht werde das Gelände für eine spätere Erweiterung wieder zu klein. Haar verliere zudem mit der Finckwiese eine Frischluftschneise, die Frage der Gewerbesteuer zur Stabilisierung der gemeindlichen Finanzen sei auch nicht garantiert. „Deshalb können wir nicht zustimmen. Wir hoffen, dass jemand besseres kommt“, sagte Mike Seckinger (Grüne). Thomas Fäth (SPD) möchte „mit der letzten großen Fläche so nicht ins Risiko gehen. Wir hoffen auf ein Unternehmen, das zeitnah und zuverlässig Gewerbesteuer zahlt“.