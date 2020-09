Bürgermeister sieht keinen Angriff auf die Meinungsfreiheit

Haars Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) erwartet eine Entschuldigung von SPD-Gemeinderat Peter Paul Gantzer, während dieser dem Rathauschef eine Selbstanzeige empfohlen hat. Statt dessen hat Bukowski Strafantrag wegen übler Nachrede gegen Gantzer gestellt, und die SPD sieht die Meinungsfreiheit bedroht.

Haar – Am Dienstagabend, 29. September, hätte Andreas Bukowski auf Antrag der SPD im „Bericht des Bürgermeisters“ seinen Strafantrag erklären sollen. Statt dessen hat der Bürgermeister zehneinhalb Stunden vor Sitzungsbeginn Peter Paul Gantzer per Mail geantwortet und auch die Fraktionsvorsitzenden sowie die Presse informiert. Die rechtliche Auseinandersetzung zwischen ihm und Gantzer berühre nicht die Zuständigkeit des Gemeinderats. Deshalb wolle er in der Sitzung auch nicht darauf eingehen. Er habe gezeigt, dass ihm viel an guter Zusammenarbeit liege. „Wir können den Konflikt heute noch beilegen“, schreibt der Bürgermeister an den Polit-Fuchs Gantzer, der 40 Jahre Landtagsabgeordneter war.

Auslöser war ein Werbefoto im Anzeigenblatt Hallo

Ausgelöst hat den Konflikt ein Werbefoto im Anzeigenblatt „Hallo“. Der Bürgermeister hatte sich privat ein Elektroauto gekauft und dem Foto zugestimmt; um ein Zeichen für umweltfreundliche Mobilität zu setzen, erklärte er. Das hatte die SPD am 21. Juli im Gemeinderat kritisiert. Er wolle dem Bürgermeister ja nichts unterstellen, hatte Gantzer gesagt, aber man müsse in diesem Amt unbedingt schon jeden Anschein vermeiden, eventuell für Vorteile zugänglich zu sein. Woraufhin Bukowski angeboten hatte, man könne seinen Leasingvertrag, zu ganz normalen Konditionen, gerne einsehen. Er habe noch nicht einmal die Kappe genommen, die es zum Wagen sonst gebe.

Strafantrag wegen übler Nachrede gegen Peter Paul Gantzer (SPD)

Nachdem ein klärendes Gespräch zunächst nicht zustande gekommen ist, hat Andreas Bukowski am 20. August Strafantrag gegen Peter Paul Gantzer gestellt. Dieser ist damit an die Öffentlichkeit gegangen, samt der Erklärung: Statt ihn anzuzeigen, hätte der Bürgermeister besser beim Landratsamt Eigenanzeige erstatten sollen, für eine rechtliche Einordnung der Werbeanzeige nach dem Autokauf.

SPD sieht Angriff auf die Meinungsfreiheit

Die SPD Haar sieht im Strafantrag einen Angriff auf die Meinungsfreiheit; der Bürgermeister erklärt, dass es nicht um eine Meinung und die damit verbundene Freiheit diese zu äußern gehe, sondern um die Prüfung eines Straftatbestands. Gantzer habe falsche Behauptungen aufgestellt und diese nicht zurückgenommen. Im Antrag der SPD sieht Bukowski den „plumpen Versuch einer Täter-Opfer-Umkehr“.

Gantzer hält den Bürgermeister dagegen in diesem Konflikt für „ganz schlecht beraten“. Er selbst wolle das Thema am Abend im Gemeinderat noch einmal ansprechen, sagte Gantzer am Nachmittag im Gespräch mit dem Münchner Merkur. Und er werde noch einmal ein Gespräch anbieten. Beide Seiten werden sich bewegen müssen.