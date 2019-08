Dank großzügiger Spende: Haarer Stiftung hat mehr Geld für Bedürftige

Dank einer großzügigen Spende kann sich die Haarer Bürgerstiftung künftig noch besser um Bedürftige kümmern - auch, wenn das neunte Jahr ziemlich turbulent gewesen ist.

Haar – Die Bürgerstiftung Haar hat allen Grund zur Freude. Eine geerbte Immobilie in der Parkstraße verdoppelt nicht nur die Bilanzsumme, sondern macht die Stiftung auch unabhängig von der Entwicklung auf dem Zinsmark. Damit ist der Stiftungsauftrag, dem Gemeinwohl der Bürger zu dienen, in der Zukunft gesichert.

Das neunte Jahr, in dem die Bürgerstiftung besteht, war ein turbulentes. Das Erbe der Haarerin Ursula Guth wurde in eine Unterstiftung, den Stiftungsfonds Familie Guth, überführt. Das Vermächtnis beinhaltet ein Wohnhaus sowie Barvermögen, mit dem die Sanierung des Hauses bezahlt wurde. „Nun kommen wir in den Genuss von Mieteinnahmen der drei Wohnungen, Geld, das dem Stiftungsfonds zufließt“, erläutert Vorstand Jürgen Partenheimer bei einem Pressegespräch. Dieses Geld komme Haarer Waisenkindern, bedürftigen Kindern sowie älteren Menschen zugute, „ganz wie es Ursula Guth wollte“.

Wer seinen Besitz einem wohltätigen Zweck zukommen lassen möchte, „für den ist eine Unterstiftung bei uns nur von Vorteil. Er erspart sich einen immensen bürokratischen Aufwand“, sagt Partenheimer. „Denn diese Arbeit übernimmt die Stiftung.“ Dass dies für die Ehrenamtlichen jedoch auch eine große Herausforderung ist, hätten sie gerade erfahren.

Bürgerstiftung von Haarern für Haarer

Die Sanierung des Hauses, die Auswahl der Mieter und die Festlegung der Miethöhe sei nicht einfach gewesen. „Wir mussten einen Mittelweg finden, nicht zu hoch, aber auch nicht zu günstig, denn wir müssen ja auch dem Stiftungszweck gerecht werden, Einnahmen zu erzielen“, erklärt Partenheimer.

Seitdem er, sein Vorstandskollege Alfred Feicht und Geschäftsführer Wolfang Weber das Fundament der Stiftung gelegt und kontinuierlich ausgebaut haben, rühren sie die Trommel für die Stiftung auf der Suche nach Spendern und Zustiftern. „Das meiste geht über den direkten Kontakt im Gespräch mit den Menschen“, betont Partenheimer. Er wirbt vor allem damit, dass die Stiftung eine Stiftung von Haarern für Haarer ist, „also ihre Stiftung“.

Haarer Bürgerstiftung: 450.000 Euro für Bedürftige

In neun Jahren haben die Haarer Bürger demnach über eine Million Euro an Zustiftungen und 392.000 Euro an Spenden getätigt. „Davon haben wir 448.901 Euro wieder auf viele Empfänger verteilt“, berichtet Partenheimer. 2018 flossen 83.000 Euro an die Projekte „Kindern Chancen geben“ und „Betreutes Wohnen in Haar“, die Fortbildung der Palliativ-Kräfte im Maria-Stadler-Haus, das EMG-Schultheater „Spurensuche“ sowie „Blickwechsel“, Vorbereitungskurse an Mittelschulen zum Erreichen des Quali, die Musical-Schule „Dansation“, das „Café Evergreen“, Sprachunterricht für Kinder mit Migrationshintergrund sowie das Bürgerberatungsbüro. Etwa 30 Anträge pro Jahr werden an die Stiftung herangetragen, heuer bereits 70.000 Euro ausbezahlt.

„Da die Zinslage seit Jahren sehr schlecht und auch keine Besserung in Aussicht ist, ist die Guth-Immobilie ein wahrlicher Glücksfall“, sagt Partenheimer. Die Mieteinnahmen in Höhe von 30.000 Euro jährlich können so unmittelbar in die von der Stiftung unterstützten Projekte fließen. „Beruhigend“, resümiert Partenheimer, der zufrieden auf die Entwicklung der Bürgerstiftung zurückblickt. „Aus dem kleinen Baby vor neun Jahren ist eine ansehnliche Dame geworden.“