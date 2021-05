Das Klinikum stellt sich seiner Vergangenheit

Eine Bautafel ist der Auftakt – In den kommenden Jahren entstehen Gedenkorte für die Opfer der Krankenmorde

von Charlotte Borst schließen

Haar – Die Opfer der NS-Krankenmorde sollen sichtbar werden mit ihren Namen und Biografien. Das Klinikum richtet in den kommenden Jahren Gedenkorte ein.

In den kommenden Jahren entstehen auf dem Gelände des kbo-Klinikums vielfältige Gedenkorte zur Geschichte der psychiatrischen Arbeit in Eglfing-Haar. Gestern wurde das Projekt erstmals im öffentlichen Raum sichtbar: Das Klinikum hat eine Bautafel vor dem Verwaltungsgebäude an der Vockestraße 72 aufgestellt.

Opfer beim Namen nennen, aber auch Täter

Darauf sind 3570 Namen von Patienten aufgeführt, die in Haar durch Verhungern, Vernachlässigung oder Medikamentengabe ums Leben kamen oder die von hier aus zur Tötung deportiert wurden. Weitere Namen werden noch recherchiert.

+ Namen der Opfer: Die Baustellentafel führt 3570 Namen von ermordeten Patientinnen und Patienten auf. Susanne Asenkerschbaumer und Winfried Helm haben ein Konzept für die Erinnerungskultur erarbeitet. © kbo-Isar-Amper-Klinikum

Der ehemalige Direktorensitz im Verwaltungsgebäude, vor dem die Feier im Freien stattfand, war einer der Täterorte. Es ist geplant, im Foyer mittels einer multimedialen Zeitleiste die Geschichte der Klinik zu erschließen. Auch an den beiden Hungerhäusern und in der „Kinderfachabteilung“ sind Mahnmale in Planung. Ziel für die kommenden Jahre ist es, Erinnerungskultur multimedial zu gestalten, wie man es aus der heutigen Alltagskultur gewohnt ist.

Gesundheitsminister: „Den Menschen in den Mittelpunkt rücken“

„Wir wollen den Menschen, den Opfern ein Gesicht geben“, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), es gehe darum, „Bewusstsein zu schaffen und den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken.“ Er dankte dem Ärztlichen Direktor des Klinikums, Professor Peter Brieger, dass sich die Klinik der Verantwortung gestellt habe.

„In diesen Zeiten, in denen Ausgrenzung von Minderheiten wieder hoffähig wird, ist es wichtig, klare Position zu beziehen: Die Würde des Menschen ist unantastbar“, betonte Peter Brieger.

Etwa 4000 Menschen wurden unmittelbar oder mittelbar ermordert

In der Zeit des Nationalsozialismus wurden durch Briegers Vor-Vorgänger Hermann Pfannmüller etwa 4000 Patienten mittelbar oder unmittelbar ermordet. Auch die 1908 in München geborene Theodolinde Diem wurde von Haar aus in die Tötungsanstalt im österreichischem Hartheim transportiert und kam dort im Alter von 32 Jahren 1941 durch Gas ums Leben. Ihre Nichte Lisa Wanninger, die gestern unter den Festrednern war, hat hartnäckig die Wahrheit über das Leben ihrer Tante Thea erforscht. Sie erzählte in bewegenden Worten von deren Schicksal.

„Wir als Bezirk Oberbayern und als Klinikum werden in den kommenden Jahren die geschehenen Verbrechen weiter aufarbeiten, wir werden Täter und Opfer benennen, und wir werden Orte des Verbrechens aufzeigen“, versprach Bezirkstagspräsident Josef Mederer.

Erinnern gibt Würde zurück

Klaus Rückert, Pfarrer und langjähriger Klinikseelsorger, berichtete, dass es vor 36 Jahren noch Widerstand im Haarer Gemeinderat gab, als er 1985 beantragte, am örtlichen Kriegerdenkmal eine Tafel anzubringen, auf der neben den gefallenen Soldaten auch der Opfer der Euthanasie gedacht werden sollte.

Mit der heutigen Bereitschaft zum Informieren und Erinnern werde den ermordeten Kranken ihre Würde zugebilligt: „Wir brauchen die Erinnerung an die Opfer der Euthanasie, an die Kranken und Behinderten, deren Würde nicht nur angetastet, sondern vernichtet wurde – weil sie eben anders waren“, mahnte Rückert.

Ein Team des Kleinen Theaters Haar, das am Klinikgelände beheimatet ist, filmte die Veranstaltung und übertrug die Reden ins Internet.