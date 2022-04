Demenzkranker (61) aus Haarer Klinik in der Münchner Ständlerstraße gefunden

Von: Marc Schreib

Der demenkranke 61-Jährige war spurlos verschwunden. © Polizei

Update: Der vermisste 61-Jährige wurde schon zehn Minuten nach der polizeilichen Veröffentlichung seines Vermisstenstatus wiedergefunden.

Haar: Wie berichtet, wurde der Münchner seit Dienstag vermisst. Zuletzt befand er sich in einer Klinik in Haar.

Am Mittwoch gegen 14.10 Uhr, kümmerte sich ein Passanten in der Ständlerstraße um den Mann. Der 61-Jährige hatte einen hilflosen Eindruck gemacht, so dass der aufmerksame Passant die Polizei verständigte und den älteren Herrn in die Obhut der Beamten gab.

Ein 61-jähriger Patient, der an Demenz erkrankt ist, ist am Dienstag gegen 14 Uhr aus dem Isar-Amper-Klinikum in Haar verschwunden und wird seitdem vermisst.

Haar - Laut Polizei wurde der Mann aufgrund einer Demenzerkrankung und damit einhergehender Orientierungslosigkeit in dem Krankenhaus behandelt. Bislang haben die umfangreichen polizeilichen Maßnahmen nicht gefruchtet, und es ist davon auszugehen, dass sich der 61-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Er ist männlich, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und besitzt ein altersgerechtes sowie gepflegtes Erscheinungsbild. Er hat eine schwarze, etwa hüftlange Daunenjacke an, trägt einen weißen, hellen Pullover, eine dunkelgraue Stoffhose sowie vermutlich braune Halbschuhe. Nähere Informationen zu dem Vermissten sind unter nachfolgendem Link abrufbar: https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/027781/index.html

Zeugenaufruf:

Wer etwas beobachtet hat, das im Zusammenhang mit dem Vermisstenfall stehen könnte, meldet sich bitte sich beim Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, unter Tel. 089/2910-0, oder setzt sich mit einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung.