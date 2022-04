Der Glückssucher aus Haar

Von: Sabina Brosch

Nomade der Seele mit unbändigem Freiheitsdrang: Paul Gantzer - hier in der größten Salzpfanne der Erde. © Privat

Seit 14 Jahren ist Paul Gantzer (34) aus Haar unterwegs und sucht sein Glück. Er hat die schönsten Plätze der Erde gesehen, ist Menschen begegnet, die in ihm tiefe Spuren hinterlassen haben, sein weiteres Leben prägen. Es scheint, also hätte er jetzt sein Glück gefunden: Er baut sich seine eigene Welt.

Haar – Ein Suchender ist Paul Gantzer immer noch. Er sucht nach seinem eigenen Lebensstil, nach Struktur, einem neuen Wohnort, seinem Platz im Leben, letztlich irgendwie nach dem Glück. Den überwiegenden Teil seines Lebens war er auf Reisen. Auch heute noch: Er ist ständig unterwegs, auch wenn er seine letzte große, vier Jahre dauernde Europareise eigentlich beendet hat: mal in Ungarn, mal in Frankreich, dann wieder in München, mal bei einem Vortrag der VHS in Ismaning oder bei seinen Eltern in Haar, um seinen Camper für den Verkauf fit zu machen. „Seit sechs Jahren habe ich mal wieder einen Schlüssel, der nicht zu einem Auto gehört“, sagt Gantzer. Die letzten vier Jahre hat er in seinem Camper gelebt, den er nun schweren Herzens verkauft. Bei seiner nächsten Lebensstation braucht er ihn nicht, denn Gantzer läßt sich erst mal in Ungarn nieder. Nach 14 Jahren Nomadentum sucht er die Verbundenheit.

Die Haare stehen ihm in allen Richtungen vom Kopf, Paul Gantzer sitzt ganz alleine auf der größten Salzpfanne der Erde. Im Südwesten Boliviens mitten in einem vor 10 000 Jahren ausgetrockneten prähistorischen See, der nun von schneeweißem Salz geprägt ist. Auf dem Gesicht hat er ein breites Grinsen, im Herzen das Gefühl, absolut frei und ungebunden zu sein. Der Salar de Uyuni in den Anden war eine Station auf Gantzers zwei Jahre dauernder Weltreise, die ihn durch 20 Länder führte. „Ich habe fast alles verkauft, was ich besaß. Mit knapp 5000 Euro machte ich mich 2016 als 28-Jähriger auf gen Osten, Endziel unbekannt. Aber letztlich einmal rund um die Erde.“

Die Eltern weckten seine Reiselust: Paul als kleiner Bub mit Elisabeth und Peter Paul Gantzer und seinem großen Bruder in der Sahara. © privat

Die Reise führte ihn ins Himalaya und in die Anden; zu den Stränden des Indischen, Pazifischen und Atlantischen Ozeans, zum Kaspischen und Schwarzen Meer und zum Titicacasee; in die Wüsten Zentral-Asiens und Südamerikas. „Viele Monate lebte ich in einfachen Dörfern, weit weg von lärmenden Städten und habe begonnen, dies zu genießen.“ Nicht zu wissen, ob man den nächsten Schritt links oder rechts machen soll, „ist eine unheimliche Befreiung. Ich lebte nach dem Motto: Alles kann, nichts muss!“

Paul Gantzers Leben prägt ein unbändiger Freiheitsdrang. Schon in seiner Kindheit und Jugend war er ständig unterwegs, durchquerte mit Eltern und Bruder die Sahara, absolvierte mit elf Jahren seinen ersten Fallschirmsprung in Südafrika. Er war mit den Eltern stets dabei, als diese für ihre Leidenschaft Fallschirmspringen – Mutter Elisabeth war mehrfach Weltmeisterin – in den USA, Europa und Afrika unterwegs sind. „Reisen und Bewegen fühlt sich für mich wahrscheinlich deshalb ganz natürlich an.“

Zivildienst in Argentinien

Während der ältere Bruder nach dem Abitur ein „geregeltes“ Berufs- und Familien-Leben einschlägt, absolviert Paul seinen Zivildienst in Argentinien, arbeitet als Hausmeister in einer Waldorfschule in Buenos Aires. „Harte Arbeit war das, dort habe ich mir auch meine handwerklichen Fähigkeiten zugelegt, die ich in späteren Jahren noch brauchen sollte.“

In der Freizeit zieht er wochenlang durch Patagonien, steht an den Iguazu Wasserfällen und „tauchte zum ersten Mal in eine fremde Kultur ein“. Diese Erfahrung bohrt in ihm weiter, ist die Initialzündung für die Neugier nach weiteren fremden Ländern und Kulturen. Bevor er wieder in die Welt aufbricht, schiebt er ein Studium ein: Psychologie in den Niederlanden. Er konzentriert sich auf die Positive Psychologie, die „Glücksforschung“, und lernt, was Menschen glücklich und gesund macht, was ihm eine neue und durchaus kritische Sichtweise auf die Gesellschaftsstruktur eröffnet. „Die Welt, der Planet ist eine Einheit, wir leben jedoch weitgehend separiert“, sagt er. „Das Miteinander jedoch ist doch das Entscheidende.“ Gantzer ist auch gesellschaftlich mittendrin“ ist Teil der Surf- und Snowboard-Vereinigung an der Uni, spielt bei den „Enschede Broncos“ Football in der 2. niederländischen Liga.

Nach dem Master steigt er aus

Mit dem Master in der Tasche hätte Gantzer seine Karriere als Psychotherapeut beginnen können, er entscheidet sich jedoch auszusteigen. Er beginnt die Reise um die Welt, reist per Anhalter, schläft im Freien, oft im Zelt direkt an der Straße. „Anfangs ist da natürlich auch Angst dabei.“ Aber der Psychologe weiß: „Um sie zu überwinden, muss man sich damit konfrontieren. Ich habe viel an mir gearbeitet und bin selbstsicherer geworden.“ Er sei auch nie „krass auf die Fresse gefallen“, musste nie um Leib und Leben fürchten. „Wenngleich ich weiß, als Frau hätte ich so eine Reise alleine nicht gemacht.“

Das, was er zum Leben braucht, erarbeitet er sich. Sein handwerkliches Können ist oft gefragt, dafür bekommt er Kost und Logis umsonst. Wenngleich er schon auch stets weiß, das letzte Netz sind die Eltern in Haar. „Sie haben mich stets in meinem Tun bestärkt.“

Neues Lebensmodell in Ungarn

Was er von seiner Reise mitbringt, sind unzählige Fotos, die er bei VHS-Vorträgen zeigt und bei denen er über die unberührte Natur mit ihrer Energie ins Schwärmen gerät. Was er aber auch mitbringt, ist das Wissen um seine eigenen Grenzen. „Irgendwann wurde ich zum Ende des Reisens isolierter. Immer einige Monate an einem Ort zu sein und dann weiter zu ziehen, da wurde das Sich-Einsam-Fühlen ein großes Problem.“ Er kehrt zurück nach Deutschland und fällt in eine Sinnkrise. Nun doch für den Rest des Lebens als Psychotherapeut arbeiten? Für ihn so abschreckend, dass er stattdessen einen Camper kauft und wiederum aufbricht. Diesmal 30 000 Kilometer durch Südeuropa von Portugal bis Bosnien. In Ungarn bleibt er hängen. „Hier werde ich die nächsten Jahre verbringen“, sagt Gantzer. Er will beim Aufbau eines Kollektivs mitarbeiten. „Das Ungarn-Projekt könnte ein gesundes Lebensmodell sein, das jeder leben könnte.“ Gantzer ist sich zudem sicher: „Irgendwann will ich auch mal eine Familie.“ Die nächsten Jahre lautet sein Lebensziel: „Ein Projekt schaffen, das möglichst viele Menschen berührt, zueinander führt, verbindet und glücklich macht.“ Es geht hier nicht um den Ort, sondern um das gemeinsame Schaffen und Leben. „Ich bin ein Nomade in der Seele, zuhause oder Heimat ist da, wo mein Herz ist.“