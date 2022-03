Der 1,2-Millionen-Euro-Schock: Mehrkosten bei Schulerweiterung verschärft Finanzlage

Von: Laura May

Teilen

Teurer Zuwachs: die Jagdfeldschule (vorne r.) samt Erweiterung während der Bauarbeiten 2020. © Ursula Baumgart

Die Erweiterung der Haarer Jagdfeldschule wird 1,2 Millionen Euro teurer als geplant. Ein Schock für die Gemeinde. Die Mehrkosten verschärfen die eh schon prekäre Finanzlage.

Haar – Die Pandemie, Lieferschwierigkeiten, unzuverlässige Handwerker und zusätzliche Wünsche der Schule lassen die Kosten für das „Lernhaus“ am Jagdfeldring weiter steigen. Rund 1,2 Millionen Euro mehr als geplant werden anfallen, die Gesamtkosten steigen auf knapp 40,2 Millionen – so informierte der Projektsteuerer vom Ingenieurbüro Hitzler im Haarer Gemeinderat. Die Kosten treffen Haar hart. Nach dem Wegfall des stärksten Gewerbesteuerzahlers MSD-Pharma im vergangenen Herbst muss die Gemeinde eigentlich sparen – woher jetzt die zusätzliche Million kommen könnte? Das ist bisher unklar.

Die Gesichter der Gemeinderäte verdüsterten sich im Laufe der Sitzung immer weiter. Bei der letzten Kostenprognose am 9. September 2021 schien noch alles nach Plan zu laufen. „Wie kommen Nachträge in dieser Zahl und Größenordnung zustande?“, fragte nicht nur CSU-Fraktionssprecher Dietrich Keymer. Fraktionsübergreifend überwog Unverständnis über die plötzlich auftauchenden Zusatzkosten.

„Sie kennen ja die aktuelle Lage“

Pandemie und Lieferschwierigkeiten hätten wenig mit der Überraschung von 1,2 Millionen Euro zu tun. „Das war auch schon am 9. September bekannt“, sagte Ton van Lier (Grüne). „Wir verstehen ja, dass so ein Bauprojekt schwierig ist, aber dafür sind Sie ja der Experte.“ Der Projektsteuerer war sich keiner Schuld bewusst und verwies auf unüblich unzuverlässige Handwerker. Einer Fliesenlegerfirma habe er sogar kündigen müssen. Lieferschwierigkeiten und Pandemie lösten eine Kettenreaktion an Verzögerungen aus. „Sie kennen ja die aktuelle Lage“, warb er um Verständnis und trug nach und nach die ausufernde Preissteigerung vor. Etwa die Hälfte ergäbe sich durch Zusatz-Wünsche der neuen Schulleitung: die Verlegung des Lehrerzimmers, ein digitales Tafelsystem, eine Durchgangstür für 60 000 Euro. In monatlichen Treffen seien die Änderungen sowohl mit Planern, als auch ausgewählten Gemeinderäten besprochen worden, teilt die Verwaltung mit.

Viele Gemeinderäte wirkten dennoch überrumpelt und besorgt, wie sie die Millionensumme aus dem knappen Haushalt holen sollen. „Ich weiß, man kann nicht alles vorhersehen, aber dafür gibt es ja den finanziellen Sicherheitspuffer von fünf Prozent“, sagte Peter Siemsen (FDP). Weder der Nachtragshaushalt sei eine Lösung, „noch die Idee, dass die 1,2 Millionen auf Kosten anderer Projekte wie dem Jugendzentrum Dino gehen“. Ihnen sei im September nicht klar gewesen, dass die Haarer Haushaltsentscheidungen so von der Summe abhängen, sagte der Projektsteuerer. Zudem seien drei Prozent „Range“ (englisch für Spielraum, Anm. d. Red.), wie er es nannte, nicht unüblich.

Während die Emotionen bei einigen Räten hochkochten, blieb der Experte unbeeindruckt ruhig. Andreas Rieder (CSU) platzte irgendwann der Kragen: „Jetzt reden Sie mal lauter und schneller“, forderte er ihn auf, „wenn Sie genauso schnell arbeiten, wie Sie reden, kann das ja nichts werden.“ Die Diskussion wurde auf eine Sondersitzung vertagt.

Weitere Nachrichten aus Haar und dem Landkreis München finden Sie hier.