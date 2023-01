Der Münchner Volkssängerbühne gelingt mit der „Dämmergötterung“ eine amüsante Komödie

Von: Sabina Brosch

Beklagen das Bröckeln des Olymps: Hera (Andrea Gitter) und Aphrodite (Susi Schiefer) wollen etwas unternehmen. © sab

Die Generalprobe der „Dämmergötterung“ hat unserer Kritikerin sehr gut gefallen. Nicht nur Zeus an der E-Gitarre war eine Schau.

Haar – Die Münchner Volkssängerbühne zeigt in Haars Kleinem Theater eine Komödie aus dem bairischen Olymp: Die „Dämmergötterung“. Schon die Generalprobe versprach köstlich Göttliches. Götterbote Hermes (Benedikt Stetter) kurvt mit dem Hooverboard über die Bühne, Göttervater Zeus (Walter Gelmini) rockt mit der E-Gitarre, Ödipus (Toni Schiefer) kommt im Matrosenkostüm mit weiß-blauen Wadlstrümpfen, Hera (Andrea Gitter), Elektra (Simone Krist), Hades (Sebastian Beier), Medea (Nadine Esterl), Poseidon (Roland Feußner) und Aphrodite ((Susi Schiefer) fehlen natürlich nicht.

Auch die Götter haben Angst

Alle haben sie Angst vor dem „Pfüüüüt!“ Denn die Götter geraten, wenn sie sich nur mit sich selbst beschäftigten in Vergessenheit und lösen sich dann langsam mit eben besagtem Pfüüüüt in Luft auf. Hera, die das Bröckeln des Olymps schon lange beobachtet, kennt auch den Grund: Schuld ist die Digitalisierung und das Internet auf der Erde, „Wir müssen den Menschen etwas bieten!“ Also Schluss mit Dionysos’ ständigen Umtrunken, Aphrodites Botox- und Apollos Jagdparties und ab ins Inter-Netz.

Aber, und damit ist man schon bei der Kurzzusammenfassung des Stücks: Götter und Digitalisierung bedeutet alte Menschen und neue Technik und somit auch den Umgang mit deren Tücken.

Spiegelbild der Gesellschaft

Geschrieben hat das Stück Roland Beier. Es ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, in der die Menschen sich in Smartphone, Tablet, Messages, WhatsApps vertiefen und alles drum herum vergessen. Auch seine eigenen Handicaps hat Beier eingebaut. „Gäbe es das Theater nicht, hätte ich kein Handy.“

Überwiegend bedient er sich des Smartphones seines „Weibis“ Bärbel, die als Iokaste, Mutter des Ödipus, auf der Bühne steht. „Meine Stücke sind das Resultat des Beobachtens von Menschen und deren Gepflogenheiten. Da kann ich nicht die Zeit mit ins Handy stieren verbringen“, so Beier. Und wie immer bei seinen Stücken sind es die liebevollen Details, die von einer feinsinnig bis derben Bandbreite reichenden Sprüche und Wortwechsel, die von Franz Rinberger und Hanna Timm mit Finesse inszeniert wurden.

Eros und WhatsApp

Beispielhaft das Liebestreffen von Eros (Max Endres) und seiner umschwärmten Psyche (Franziska Lohr). Obwohl sie nebeneinandersitzen, schickt Eros seine Liebesbotschaften per WhatsApp und lobt die romantisch nonverbale Kommunikation. Psyche würde jedoch gerne seine Stimme hören. Woraufhin Eros eine Sprachnachricht schickt.

Dass auch Götter den Menschen sehr ähnlich sind, zeigt Zeus, der dem Wunsch nach ewigem Jungsein mit der E-Gitarre über die Bühne rockt.

Poseidon frohlockt

Gesellschaftskritik fehlt natürlich nicht, etwa wenn Poseidon frohlockt, dass ihm in 14 Tagen Holland gehört und Düsseldorf zu Deutschlands Venedig wird und die Strandpromenade bis Brüssel reicht: „Je höher der Meeresspiegel steigt, desto größer wird mein Reich.“

Eros ist entsetzt, dass seine Liebespfeile im Zeitalter von Parship nicht mehr gebraucht werden. Narzissus sei schon verschwunden, da jeder nur noch ein Bild von sich selbst macht, es dann ins Internet stellt. „Das nennt man dann Influencer, das ist doch krank!“

Familienfoto zum Brüllen

Einfach nur zum Brüllen das Familienfoto, mit dem Handy natürlich. Zeus, der nicht versteht, dass das Foto nicht in die Adresse Götterallee 1 sondern „an eine Nummer“ geschickt wird und dass man ein Selfie selbst machen muss, sonst wäre es ja ein „I-Di“ oder gar ein „Du-Mi“. Das bairische Sahnehäubchen kommt mit Engel Alois (Helmut Achmüller), der gar nicht weiß, was er in diesem Olymp soll, mit einem Plopp sein Bier öffnet und Hosianna singt.

Zwei Stunden „Dämmergötterung“ sind das reinste Vergnügen: gspinnert, skurril und zuweilen richtig durchgeknallt. Die Schauspieler von einer überwältigenden Spielfreude, Bühnenbild und Kostüme tragen zur göttlichen Stimmung bei. Der Name „Dämmergötterung“ hält, was er verspricht: ein Original-Beier halt!

Die „Dämmergötterung“

der Münchner Volkssängerbühne wird im Kleinen Theater Haar aufgeführt: Samstag, 21. Januar, Freitag und Samstag (27./28. Januar), Freitag, Samstag, Sonntag (3./4./5. Februar), Freitag und Samstag (10./11. Februar) sowie Freitag 17. Februar. Beginn ist um 20 Uhr, sonntags um 14 Uhr.

Die Spezialisten der alten Münchner Mund- und Lebensart, bringen die „Dämmergötterung“, übrigens am 18. Februar um 20 Uhr auch im Unterhaching Kulturzentrum an der Jahnstraße auf die Bühne.