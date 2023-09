Die Beste der Besten: Haarerin bekommt begehrtes Stipendium - So anspruchsvoll war die Bewerbung

Von: Anna Liebelt

Parlament und Wohnheim: Im Maximilianeum leben auch die Studenten der gleichnamigen Stiftung. (Archivbild) © Marcus Schlaf

Sie ist eine von acht: Abiturientin Marlena Thiel aus Haar hat sich das bedeutende Maximilianeum-Stipendium ergattert. Sie zieht schon bald in den Landtag.

Haar – Sie sind die Elite der bayerischen Abiturienten, die Besten der Besten: die Stipendiaten der Stiftung Maximilianeum und der Wittelsbacher Jubiläumsstiftung. Acht haben heuer das knallharte Aufnahmeverfahren bestanden. Eine von ihnen ist Marlena Thiel. Die 18-jährige Abiturientin vom Ernst-Mach-Gymnasium Haar darf Anfang Oktober ins Maximilianeum einziehen. „Ich freue mich wirklich sehr“, sagt sie begeistert.

Doch die Plätze in der Stiftung sind rar und schwer zu ergattern. Neben einem strengen Aufnahmeverfahren müssen die Bewerber bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Von den diesjährigen rund 40.000 Absolventen, sind laut Kultusministerium nur wenige Hundert überhaupt für das Stipendium in Frage gekommen – nur 45 haben es bis in die vierte stufe geschafft. Dass der Prozess alles andere als einfach ist, hat Marlena Thiel hautnah erlebt. Sage und schreibe fünf Stufen musste die 18-Jährige im knapp viermonatigen Bewerbungsverfahren überwinden. „Es war sehr anspruchsvoll“, berichtet die frischgebackene Stipendiatin.

Marlene Thiel aus Haar zieht als Stipendiatin ab Herbst im Maximilianeum ein. © Privat

Während andere schon mit dem Beginn der Oberstufe auf eben so einen Platz hinarbeiten, kam die Möglichkeit für Thiel überraschend. „Meine Lehrer sind zu mir gekommen und meinten, ich würde die Anforderungen für das Stipendium erfüllen“, erinnert sich die 18-Jährige. „Also haben sie mich dafür vorgeschlagen. Darüber war ich natürlich sehr glücklich.“ Welche mitunter kuriosen Hürden sich der Schülerin allerdings noch bis zur Aufnahme ins Maximilianeum stellen, wird schon in der ersten Bewerbungsrunde deutlich. Denn einfach mal so bewerben, geht nicht. „Man muss von der Schule vorgeschlagen werden“, erklärt Thiel. Neben „ausgezeichneten schulischen Leistungen“, wie es vonseiten der Stiftung heißt, sind zudem ein christliches Glaubensbekenntnis sowie eine „tadellose sittliche Führung“, die in der Regel mit dem Ablegen des Abiturs erfüllt ist, Voraussetzungen. Darüber hinaus müssen die Bewerber aus Bayern oder der Pfalz – bei der Gründung der Stiftung noch bayerischer Regierungsbezirk – kommen.

1,0-Schnitt reicht nicht

Ist all das erfüllt, muss im nächsten Schritt ein astreines Abitur her. Ein 1,0-Schnitt reicht da nicht aus: Keine der erbrachten Leistungen der Oberstufe darf unter 13 Punkten liegen, ebenso in der Abiturprüfung.

Für Marlena Thiel kein Problem. Sie schafft es in die dritte Bewerbungsstufe: die Hochbegabtenprüfung. „Das war eine mündliche Prüfung“, berichtet die 18-Jährige. In den Fächern Mathe, Latein, Geschichte, Wirtschaft und Deutsch verlangten ihr die Prüfer des Ministerialrats für Gymnasien schon kurz nach dem bestandenen Abitur alles ab. „Auf die Prüfung kann man sich nicht wirklich vorbereiten, deshalb habe ich mich einfach nochmal mit dem Stoff auseinandergesetzt“, sagt sie. Erfolgreich.

Vorgänger? Ein Schlagertexter und ein Ex-Landesvater

Es folgte die Sonderprüfung im Kultusministerium. „Die hat vor allem den Transfer von Wissen abverlangt“, erzählt Thiel, die auch diese Prüfung mit Bravour bestand. Auch im finalen Auswahlgespräch mit den Kuratoren der Stiftung konnte sie überzeugen. „Als ich den Brief aus dem Briefkasten geholt habe, war ich sehr aufgeregt“, sagt sie. Von ihrer Familie umrundet öffnete sie das Schreiben. „Als drinstand, dass ich aufgenommen wurde, konnte ich es erst gar nicht glauben.“ Freude pur im Hause Thiel.

Anfang Oktober darf Thiel ihr neues Heim beziehen. In den kommenden Wochen lernt sie die anderen Stipendiaten sowie ihre politischen Nachbarn im Landtag kennen. „Ich freue mich schon wahnsinnig“, sagt sie. Dann beginnt für die angehende Jurastudentin ein neuer Lebensabschnitt. Wohin der sie als Maximerin später einmal führt, weiß sie noch nicht. Ihre Stipendiaten-Vorgänger haben unterschiedlichste Laufbahnen eingeschlagen: Die einen landen in der Politik wie Ex-Ministerpräsident Franz Josef Strauß, andere im Tonstudio wie Schlagertexter Michael Kunze – bekannt für Lieder wie „Griechischer Wein“ und „Ein Bett im Kornfeld“.

