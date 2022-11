Digitale Transformation: Haarer Bürgermeister hat Strategie für die nächsten Jahre

Von: Sabina Brosch

Am Laptop werden sich künftig noch viel mehr Dinge erledigen lassen, die mit dem Rathaus zusammenhängen. © Fabian Sommer

Die digitalen Angebote im Rathaus Haar sind da. Aber jetzt sollen ein ganzes Bündel für eine noch merklichere Wandlung sorgen.

Haar – Kurz nach seiner Wahl zum Bürgermeister hat Andreas Bukowski (CSU) angemahnt, die Papierberge, die im Haarer Rathaus produziert werden, zu reduzieren. Der Digitalisierung erkannte er eine Schlüsselrolle zu. Jetzt sind zwei Jahre vergangen und vieles ist angeschoben worden: Den Reisepass oder Personalausweis am Bildschirm beantragen, einen Bauantrag online einsehen oder auch den Kitaplatz per Knopfdruck reservieren. Das ist in Haar digital möglich. Aus einzelnen Angeboten soll eine umfassende Strategie um Bürgerservice, Wirtschaft und Verwaltung werden.

Die Corona-Pandemie hat dem Thema Digitalisierung in der Kommune zusätzlich Schubkraft verliehen: Gearbeitet wird aus dem Homeoffice, Ratssitzungen und Veranstaltungen finden in Videokonferenzen oder als hybride Sitzungen statt und auch Anträge können digital eingereicht werden. Schlagartig entstanden und entwickeln sich immer weiter neue Möglichkeiten, die den Behördenalltag vereinfachen und das direkte Lebensumfeld der Bürger positiv gestalten.

Wettbewerbsfähigkeit muss gesteigert werden

„Wir haben den bisher größten Transformationsprozess für die Haarer Verwaltung vor uns“, sagt Bürgermeister Bukowski. Ausgelegt auf die kommenden Jahre heißt dies, Schritt für Schritt den digitalen Wandel aktiv zu gestalten, um Verwaltungsleistungen digital bereitzustellen. Aber auch Informations- und Beteiligungsangebote zu machen und nicht zuletzt die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Es gehe laut Bukowski jedoch nicht darum, „persönliche Ansprachen zu ersetzen“, sondern vielmehr neue Angebote als Erweiterung des Bestehenden zu machen.

Auch weiterhin müssten Unterlagen noch ausgedruckt und unterschrieben werden, „wenn der Gesetzgeber wirkliche Digitalisierung in den Kommunen will, dann muss er einen größeren Rahmen schaffen.“ Erst im September dieses Jahres hat Haar die Auszeichnung „Digitales Amt“ erhalten. Sie steht für über 50 mit dem Bayern-Portal verlinkte kommunale und zentrale Online-Verfahren, die Haar anbietet.

Barrierefreier Internetauftritt

Bukowski will das ausbauen, es geht ihm etwa um einen barrierefreien Internetauftritt. Diesem fehlt es laut Uwe Manns (Grüne) an einer leichten Sprache, weil laut seiner Nachfrage in der Verwaltung es an personellen Ressourcen mangele. „Das finde ich schade, aber wir dürfen niemanden ausgrenzen.“

Mittel für Gebärdenvideos sind laut Pressereferentin Ute Dechent bereits im Haushalt 2023 eingestellt. Sie wünscht sich Unterstützung vom Freistaat. „Wenn dieser einheitliche Dienstleistungen bereits in leichter Sprache zur Verfügung stellen würde, dann muss dies nicht jede einzelne Kommune selbst machen“, sagt Dechent. Hinsichtlich der Servicequalität skizzierte Bukowski ein Ausweis-Abholterminal, eine Bürgerapp, mit der man die Bürger etwa mit Push-Apps schnell erreichen könne, was gerade im Katastrophenfall nützlich sei, aber auch Online-Bürgersprechstunden oder ein neuer Auftritt des Ratsinformationssystems.

Digitale Verwaltung schafft mehr Zeit für die Bürger

Digitale Wirtschaft bedeutet ein Leerstandsmanagement, Co-Working-Areale, Feedbacksysteme für Gewerbetreibende sowie eine Innovationsplattform. Die digitale Verwaltung mit E-Akte, Relaunch des Intranets, einer Auftragsverwaltung des Bauhofs oder einem Open-Data-Portal soll die Verwaltung entlasten, um mehr Zeit für die Bürger zu haben.

Thomas Fäth (SPD) und Ulrich Leiner (Grüne) regten an, den ambitionierten Digitalisierungs-Fahrplan lieber gründlich als überhastet anzugehen, „Qualität geht vor Zeit“, sage Fäth. Zudem müsse hinterfragt werden, ob überhaupt alles sinnvoll sei, was die Verwaltung selbst erledige und was über Dritte zugekauft werden könne.

Intranet kommt dran

Noch in diesem Jahr soll das Intranet, das Ratsinformationssystem sowie das Leerstandsmanagement angepackt werden. Die Bürger-App und das Kitaprogramm werden die Hauptaufgaben im kommenden Jahr. Die Umsetzung werde Personal binden und „mit deutlichen Ausgaben und Investitionen in Technik und Qualifizierung verbunden sein“, sagte Bukowski. Diese werden bei den Haushaltsberatungen behandelt. In der Verwaltung sind die Mitarbeiter für den Transformationsprozess gerüstet. In jeder Abteilung haben sich Mitarbeiter zu „Digitalbeauftragten“ fortgebildet, die unter Führung der Öffentlichkeitsarbeit und des Innovationsamtes das Online-Angebot aufbauen und pflegen.