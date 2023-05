Donum Vitae in Haar zieht Bilanz: Reform für Schwangerschaftsabbrüche gefordert

Von: Anna Liebelt

Wollen Schwangeren helfen: (v.l.) Berater Albert Fierlbeck, stellvertretende Leiterin Claudia Nasahl, Beraterin Sabine Verbole, Leiterin Brigitte Henrici und Bevollmächtigte Ulrike Holtappel. © Donum Vitae

Viel weniger Beratungen wegen Personalmangel: Die Schwangerschaftsberatungsstelle „Donum Vitae“ in Haar zieht Bilanz für das Jahr 2022.

Landkreis/Haar – Neben dem Fachkräftemangel beschäftigte den Verein auch die Debatte um die Abschaffung des Paragrafen 218, der den Schwangerschaftsabbruch in Deutschland strafrechtlich regelt. Das teilte die Einrichtung bei einer Pressekonferenz mit.

Insgesamt 644 Beratungen führten die Mitarbeiter der Anlaufstelle im vergangenen Jahr durch. Im Vergleich zum Jahr 2021 seien das rund 160 weniger. „Das ist ein erheblicher Rückgang“, betonte Albert Fierlbeck, ehemaliger Leiter der Einrichtung. Als Grund dafür nennt er den andauernden Personalmangel. „Eine Stelle ist unbesetzt, und wir müssen alles zu dritt bewerkstelligen“, sagte er. Neben der allgemeinen Schwangerenberatung (235 Beratungen) stellte die Betreuung nach der Geburt (202 Beratungen) mitunter den größten Anlaufpunkt dar. Exakt 101 Frauen (15 Prozent) ließen sich laut Fierlbeck zum Thema Schwangerschaftskonflikt beraten.

Weniger Nachfrage bei Kinderwunschberatung

Einen Rückgang verzeichnet Donum Vitae bei der Präventionsberatung an Schulen. „Vor vielen Jahren haben wir noch über 1000 Schüler im Jahr erreichen können. Letztes Jahr waren es 110“, berichtet Fierlbeck. Obwohl die sexuelle Bildung an Schulen ein wichtiger Bereich der Prävention sei, leide auch dieser unter dem Fachkräftemangel der Anlaufstelle. Weniger Nachfrage habe es bei der Kinderwunschberatung gegeben. Zwar steigt laut Sozialpädagogin Claudia Nasahl die Zahl der unerwünscht kinderlosen Paare, allerdings ließen sich Betroffene eher längerfristig von den Mitarbeitern betreuen.

Mit rund zehn Fällen mehr hatte Nasahl im vergangenen Jahr in der Pränataldiagnostik sowie der Begleitung von Tot- und Fehlgeburten zu tun. „Das ist ein Feld, das berührt mich sehr“, sagte sie. „Es sind sehr harte Fälle, bei denen das Baby kurz vor der Geburt im Mutterleib verstirbt und man schnell Abschied nehmen muss.“ Die rund 23 Fälle seien daher individuell auf die Betroffenen abgestimmt und enorm zeitintensiv.

Elternsprechstunde gefragt

Einen starken Anstieg verzeichnete Donum Vitae zudem bei der Elternsprechstunde. Seit zwei Jahren helfen Mitarbeiter bei Fragen rund um die Entwicklung von Säuglingen. „Eltern nutzen das Angebot gerne. Im Mittel kommen sie bis zu fünf Mal, unter anderem bei Schlaf- oder Essschwierigkeiten“, bekräftigte die zuständige Betreuerin Sabine Verbole.

Den Themenschwerpunkt der Pressekonferenz setzte Donum Vitae jedoch auf die viel diskutierte Abschaffung des Paragrafen 218, wonach ein Schwangerschaftsabbruch – mit wenigen Ausnahmen – eine Straftat darstellt. Grundsätzlich stehe Donum Vitae für eine Reform des Gesetzestextes mit der Beibehaltung der Pflichtberatung vor einem Schwangerschaftsabbruch. „Wir vertreten die Pro-Version, weil wir mit der Beratung wirklich alle erreichen können“, sagt Fierlbeck. Dabei gehe es nicht darum, den Frauen von einem Abbruch abzuraten. „Wir wollen niemanden überreden. Das dürfen wir gar nicht“, betont Fierlbeck. „Wir wollen die Betroffenen in alle Richtungen ergebnisoffen begleiten.“ Schwierigkeiten stellt laut dem Betreuer die mangelnde Ausbildung der Ärzte dar. Denn um einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu dürfen, müssen Ärzte eine Fortbildung absolviert haben. „Es wäre besser, wenn das direkt in die Ausbildung von Ärzten aufgenommen wird, besonders im gynäkologischen Bereich“, fordert Nasahl. Ebenso fordert der Verein, die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum zu verbessern.

Einen ersten Schritt will Donum Vitae heuer wagen. In Taufkirchen soll eine Außenstelle realisiert werden. Zusätzlich möchte der Verein sexualpädagogische Angebote für Schulen ausbauen und eine Gedenkfeier für Sternenkinder in Haar veranstalten. ANNA LIEBELT

Der nächste Elternabend

findet am 23. Mai zwischen 18 und 20 Uhr online statt. Zur Gedenkfeier für Sternenkinder am 25. Mai ab 17.30 Uhr im Waldfriedhof Haar sind alle eingeladen.