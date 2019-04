Drei Stücke aus einer Hand: Das bringt die Festivalwoche am Haarer Gymnasium

Drei Stücke hat die Theatergruppe des Ernst-Mach-Gymnasium einstudiert und bringt sie nun in einer Festivalwoche auf die Bühne. Außerdem erwarten die Besucher ein Gastspiel und ein Film.

Haar – Nicht eines, gleich drei Stücke bieten die Theatergruppen am Ernst-Mach-Gymnasium (EMG) heuer auf. Alle stammen aus der Hand der Schüler: Themen, Kulissen, Rollen und Ideen. Jeden Abend der laufenden Festivalwoche gibt es zwei Stücke auf zwei Bühnen zu sehen, zum Abschluss am Samstag bei der langen Theaternacht zeigen sie einen Film.

„Eine hochprofessionelle Arbeit, die den Rahmen eines normalen Schultheaters um ein Vielfaches sprengt“, lobt EMG-Rektorin Gabriele Langner. „Ich habe mich überflüssig gemacht, sie sind flügge“, meint Thomas Ritter, der seit vielen Jahren die Theatergruppen am EMG leitet. Dass es in diesem Jahr drei Stücke sind, ist aus der Not geboren, Ritter hatte so viele Anmeldungen für sein Oberstufentheater, „dass ich die nur in einem ganz großen Stück untergebracht hätte“.

Die Schüler waren mit dem Vorschlag, sie in verschiedene Grppen aufzuteilen, einverstanden. Sie haben die Arbeit auch gleich selbst in die Hand genommen. Das Resultat die Theaterwoche „C’est la vie – das ist das Leben“ mit den Stücken „Title_lost“, „Nichts“ und „(T)error“.

Bei der Premiere am Montag machte jede Gruppe für ihr Stück fünf Minuten „Werbung“. In „Title_lost“ geht es um Grenzsituationen, die Angst, verletzt zu werden, glückliche Momente, Nähe und Halt, auch wenn man Gefahr läuft, „dafür eine in die Fresse zu kriegen.“ Die Grundlage für „Nichts“ ist „Nichts, was im Leben wichtig ist“ der Autorin Jane Teller. Es ist aber nicht „nur“ die Umsetzung des Buchs, sondern ein Stück, in dem es um persönliche Erfahrungen sowie eine couragierte und eigenwillige Umsetzung geht.

„(T)error“ basiert auf der Seminararbeit der Schülerin Luisa Menges und des Autors Ferdinand Schirach. Im minimalistischen Bühnenbild brilliert die Gruppe mit eindrücklichen Texten, perfekter Mimik und Gestik. Das Szenario: ein Flugzeug wird abgeschossen, die 164 Passagieren sterben, sodass 70 000 Stadionbesucher leben. Alles andere haben die Schüler unter dem Stichwort „Utilitarismus“ interpretiert, der besagt, dass eine Handlung moralisch ist, wenn sie einem Gesamtnutzen, also der Summe des Wohlergehens aller, dient. Das Stück malt eine düstere Zukunft, in der der Wert eines Menschen an seiner Produktivität gemessen wird.

Ein heiteres Thema ist aber auch dabei. Die Liebesgeschichte von „Leon und Louise“, das die Oberstufe bereits im Vorjahr gezeigt hat. Mit Macbeth konnten die Schüler sogar die Theatergruppe FOS/BOS in Fürstenfeldbrucker integrieren. Der Schulpartnerschaftsverein Schupa Tansania steuert den Dokumentarfilm „My big journey“ von Jona Schloßer bei. Der Schüler hat 2016 am Projekt „Klassenzimmer unter Segeln“ teilgenommen. „Ich war einer von 34 Schülern, die über den Atlantik und in die Karibik segeln durften“, erzählt er. Zurück kam er mit einem zweistündigen Dokumentarfilm voll persönlicher Momente, beeindruckenden Landschaften und Begegnungen.

„C’est la vie ist eine bejahende Ode an das menschliche Leben“, resümiert Rektorin Langner. Sie sei überrascht, ja fast schon erschrocken, mit welch‘ tief greifenden Themen sich die jungen Menschen auseinandersetzen. Von der Schulleitung hat die Theatergruppe die volle Unterstützung, damit es aber auch mit der Finanzierung der Technik klappt, hofft Ritter auf zahlreiche Besucher. „Denn drei Stücke bedeutet drei Mal so viel Kosten.“

Die Aufführungen

Mittwoch, 3. April, 19 Uhr: Nichts und Title_lost; Donnerstag, 4. April, 19 Uhr: Terror und Macbeth; Freitag, 5. April, Benefiztag für Tansania, 18.30 Uhr: Film My big Journey und Leon und Louise; Samstag 6. April, 16 bis 22:30 Uhr: Theaternacht mit allen drei Stücken, „Leon und Louise“ und französisch-deutscher Party im Anschluss. Die Karten kosten je acht Euro (ermäßigt fünf) für die zwei Events pro Tag, der Theatertag am Samstag 15 Euro, ermäßig neun Euro unter der 0171 - 8 60 32 23 oder per Mail an theater@emg-haar.de.