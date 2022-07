„Ein Ort zum Wohlfühlen“

Von: Sabina Brosch

Lichtdurchflutet und offen: Damals wie heute ist die Jesuskirche ein einladender Ort zum Beten und Feiern. © sab

Haarer Protestanten haben am Sonntag mit einem Festgottesdienst 60 Jahre Jesuskirche gefeiert. Einst am Stadtrand gegründet, steht die Jesuskirche heute als ein nicht wegzudenkender fester Bestandteil der Kommune mitten im Zentrum.

Haar - Es war ein Fest der Freude, bei dem jedoch auch kritische Stimmen zur Veränderung der Kirche nicht fehlten. Im Gründungsjahr war einiges los: Die Rolling Stones gründeten sich, die Beatles nahmen ihre erste Platte auf, Marylin Monroe starb, alles Ereignisse des Jahres 1962, die der katholische Pfarrer Kilian Semel in seiner Begrüßung ansprach. „Aber auch das Zweite Vatikanische Konzil legte den Grundstein der Ökumene, den Weg, die Einheit aller Christen zu ebnen.“

Semel hofft, dass endlich auch der letzte Schritt der Kirchen-Trennung überwunden werde und katholische und protestantische Gläubige gemeinsam Abendmahl feiern können.

Auch Stadtdekan Dr. Bernhard Liess bezog sich auf das Stagnieren der Kirchengemeinden. „Es ist derzeit nicht leicht, für die Kirche zu werben, es verändert sich gerade etwas.“ Was jedoch nicht bedeute, sich im „Dauerlamento“ zu verlieren, sondern den Blick nach vorne zu richten und das aufzuzeigen, was das Potenzial einer Kirchengemeinde ausmache. „Jeder Einzelne, um den wir uns kümmern, ist wichtig und wertvoll.“ Es gehe nicht um Effizienz, sondern um das Schaffen von Orten, wo die Menschen sich wohlfühlten. „So ein Ort ist die Jesuskirche“, so Liess und schaue er in die gut gefüllten Kirchenbänke, sei es ihm um die Haarer Kirche nicht bange.

Die Jesuskirche ist mit ihren zahlreichen Aktivitäten, der Jugend- und Seniorenarbeit, dem Gospelchor „Haarleluja Singers“, der Trauergruppe, der Selbsthilfegruppe „Blaues Kreuz“, dem Kirchenkino und der Arbeit im kbo ein fester Bestandteil der Haarer Gemeinde.

Lebendige Partnerschaften in Tansania - Delegation zu Besuch

Etwas ganz Besonderes ist der Kontakt nach Tansania: Seit 28 Jahren gibt es eine enge Verbindung mit den tansanischen evangelischen Gemeinden in Ilembula, 2011 kam Iyayi hinzu. Eine Delegation aus Tansania bewies mit der weiten Anreise ihre große Verbundenheit.

Die Gäste aus Tansania pflegen eine lebendige Partnerschaft mit den Haarern: Asifiwe und Bryceson Mbilinyi, Pfarrer Geofrey Mzweve, Jochen und Helga Döring (v.l.). © sab

Seit zwei Jahren leiten die beiden Pfarrerinnen Annedore Becker und Johanna Imhoff die Kirche. Rund elf Prozent der Haarer, das entspricht 2400 Gemeindemitglieder, sind evangelisch. Seit 60 Jahren finden sie ihren Glaubensmittelpunkt in der Haarer Jesuskirche. Bis dahin hatten die Protestanten „nur“ eine kleine Landkapelle, erbaut im Jahr 1903.

Einst am Ortsrand errichtet, heute mitten im Zentrum gelegen

Die Kapelle „Zum guten Hirten“ steht heute noch auf dem Klinikgelände der heutigen kbo Isar-Amper-Kliniken und ist das erste evangelische Gotteshaus in Haar. Allerdings war sie den Patienten vorbehalten. Die Haarer Protestanten mussten zu Gottesdienstbesuchen in die umliegenden Gemeinden, wie etwa nach Feldkirchen fahren. Zudem wurden im Sommer einige Gottesdienste im katholischen Nikolauskirchlein und im Winter in der Turnhalle der Alten Schule abgehalten.

Die neue Jesuskirche wurde von Architekt Johannes Götze geplant, der Grundstein am 7. Mai 1961 durch Dekan Theodor Heckel gelegt und die Kirche ein Jahr später am 15. Juli 1962 eingeweiht. Zu dieser Zeit lebten knapp über 1000 Protestanten in Haar. Den festlichen Weihegottesdienst, untermalt vom Chor und Pausenchor der Luther- und Friedenskirche, ließ sich kaum ein Haarer entgehen. Mit der Kirche wurde ein Turm mit drei Glocken sowie das Pfarrhaus errichtet, drei Jahre später die Orgel eingebaut. Das Gemeindehaus mit Kindergarten kam elf Jahre später hinzu.

Mit der Einwohnerzahl Haars vergrößerte sich auch die Kirchengemeinde. Dem wurde mit dem Bau des Kinderhorts in der Ferdinand-Kobell-Straße Rechnung getragen, seit einem Jahr entsteht die heilpädagogische Tagesstätte nebenan. Komplett modernisiert wurde das Gemeindehaus 2020 bis 2021 als offene Begegnungsstätte für Jung und Alt. Um die Eigenmittel von 300 000 Euro stemmen zu können, wurde 2019 der Förderverein der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Haar als unmittelbarer und überwiegend finanzieller Unterstützer neu aus der Taufe gehoben.