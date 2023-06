Ein Song für den guten Zweck: Hobbymusiker sammelt Spenden für Haarer Tisch

Von: Bert Brosch

Teilen

Ein Herz für den Haarer Tisch hat Sven Wrobel. Er überreichte dem Team einen 500-Euro-Scheck. © sab

Eigentlich wollte Sven Wrobel das Jubiläumslied der Gemeinde texten. Als daraus nichts wurde, sammelte er mit dem Song kurzerhand Spenden für den Haarer Tisch.

Haar – Der Song „950“ hat es zwar nicht zum Haars Jubiläumslied gebracht. Dennoch ist das Lied kein Verlierer, denn es hat 500 Euro für einen guten Zweck eingespielt.

Sven Wrobel zog vor zwei Jahren aus München nach Haar und als vergangenes Jahr die Gemeinde einen Song zur 950-Jahr-Feier suchte, war er sofort dabei. Er setzte sich in sein Kämmerchen, komponierte und textete los – „und natürlich habe ich mir insgeheim erhofft, dass ich damit gewinnen würde“, berichtet Wrobel. Er bezeichnet sich als „Hobbymusiker mit Leib und Seele“, hat schon an Song-Wettbewerben teilgenommen und war auch im Garten des Kleinen Theaters mit seinem Keyboard zu sehen.

Ganz gereicht hat es leider nicht zum Jubiläumssong, aber er stellte das Lied online und „es wurde geliked und geteilt“. Ruckzuck hatte er Hunderte von Aufrufen und „da kam mir der Gedanke, dass man das doch ausnutzen und Gutes tun könnte“. Wrobel kannte den Haarer Tisch und musste im Supermarkt auch schon das ein oder andere Mal sehen, dass viele Menschen sich genau überlegen, was sie einkaufen und ausgeben. „Warum also nicht den Song zugunsten des Haarer Tischs vermarkten?“, sagte sich Wrobel.

Er richtete eine Online-Spendenseite ein, jedem Spender schickte Wrobel den Song als MP3-Datei zu. Binnen vier Wochen kamen so 500 Euro zusammen, die Wrobel nun persönlich an Ilse Heinzlmair und ihr Haarer-Tisch-Team in Form eines großen roten Herzes übergab. Als Dankeschön gibt es künftig dort eine CD mit seinem Song. Die Enttäuschung, nicht gewonnen zu haben,, hat Wrobel überwunden, „irgendwie habe ich doch sehr viel mit meinem Song erreicht“.

Weitere Nachrichten aus Haar und dem Landkreis München finden Sie hier.