Vom Büroturm aus alle Aufgaben im Blick

Energieagentur Ebersberg-München hat neuen Sitz in Haar eingeweiht

Die Energieagentur Ebersberg-München hat neben dem Hauptsitz in Ebersberg ihren zweiten Standort offiziell eingeweiht. Hoch über den Dächern Haars in der Münchner Straße hat sie aus dem Büroturm beste Sicht von den Alpen bis weit in den Münchner Norden.

Haar - Beste Sicht auch auf „viel Arbeit“, wie es Geschäftsführer Willie Stiehler formulierte. Mit „viel Arbeit“ für die Energieagentur meint Stiehler, dass er noch „jede Menge Dächer ohne Photovoltaik-Anlagen, viele versiegelte Flächen, die sich für eine PV-Überdachung eignen, Balkone ohne Steckeranlagen, aber auch Flächen für Windräder sieht. Hinzu komme die Mobilität mit E-Autos aber auch das Thema Geothermie. Der Ausblick aus dem siebten Stock sei also nicht nur schön, „sondern zeigt auch, dass wir noch einiges vor uns haben in Richtung Energiewende“, so Stiehler.

Büro in Unterhaching wird aufgelöst

Mit dem neuen Domizil wird das bisherige Büro in Unterhaching aufgelöst. Die Energieagentur, die sich vom Startup zum Kommunalunternehmen entwickelt hat, sitze mit Haar nun „mitten im Landkreis München“, sagte Landrat Christoph Göbel (CSU), der der Einweihung beiwohnte. Oder in den Worten des Ebersberger Landrats Robert Niedergesäß (CSU), „auf der direkten Linie vom Marienplatz nach Ebersberg“.

Sicher ist, dass die Energieagentur nun zu allen der 17 Mitgliedskommunen, einen in etwa gleich weiten Weg hat. „Das ist wichtig bei der Arbeit für und mit den Kommunen“, so Stiehler, „da etwa das neue Heizungsgesetz viele Anforderungen an die Kommunen enthält und wir bei der Umsetzung die nötige Hilfe leisten.“

Haar der geeignete Standort

Dass die Energieagentur in Haar sitzt, unterstreicht für Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) die eigene Entwicklung. Haar verschreibe sich der Kreislaufwirtschaft, sei jüngst den Circular Cities beigetreten, also den Kommunen, die sich für eine Kreislaufwirtschaft einsetzen, verschreibe sich dem nachhaltigen Bauen und Planen, errichte das Jugendzentrum nach dem cradle-to-cradle-Prinzip. Auch hier wird darauf Wert gelegt, dass ein Kreislauf entsteht, bei dem nichts verloren geht. Haar sei somit eine „ideale Schnittstelle“, so Bukowski.

Neben der kommunalen Beratung setzt die Energieagentur auf die Beratung für Unternehmen und gründete im vergangenen Jahr das Unternehmerbündnis „Die Klimaneutralen“. Mittlerweile 21 große und kleine Unternehmen von Aying bis Zorneding aus den unterschiedlichsten Branchen machen sich auf den Weg zur Klimaneutralität und Energieautarkie. Das Bündnis bietet Unterstützung an, um die Treibhausgas-Neutralität zu erreichen.

Das dritte Standbein ist die Beratung der Bürger der Landkreise Ebersberg und München rund um die Themen Energiesparen oder -verbrauch, erneuerbare Energien, Haussanierung oder bei Fragen rund um die Heizung. Ein Basischeck, der eine Stunde dauert, ist kostenlos, der zweistündige Wärme-Check prüft die optimale Einstellung und Effizienz des gesamten Heizsystems und kostet 30 Euro.

