Fast 50 Millionen Euro: Ein Stockwerk mehr fürs Gymnasium Haar

Von: Sabina Brosch

Aufgestockt: Die Visualisierung zeigt den Westflügel des Gymnasiums. Der Aufbau wird rund 2,5 Meter über den bisherigen Baukörper hinausragen. Visualisierung: WTR architekten © Haar

Umbau und Sanierung des Ernst Mach Gymnasiums (EMG) Haaar gehen einen weiteren Schritt voran. Der Zweckverband gab den Weg für die Ausschreibungen der Modulbauweise frei.

Haar - Das Ernst-Mach-Gymnasium mit seinen rund 1100 Schülern ist viel zu klein geworden, es bedarf einer dringenden Erweiterung, die nun auch bereits seit Jahren geplant wird. Die Pläne für die Sanierung und auch Erweiterung wurden komplett überarbeitet. Architekt Ralf Löw vom Büro Woerner, Traxler, Richter stellte sie im Zweckverband vor. Die Erweiterung sowie der Umbau und die Generalsanierung des Bestandsbaus kosten in Summe 41,2 Millionen Euro, worin der Preisindex und Risikozuschlag jedoch noch nicht inbegriffen sind. Diese könnten, so die Prognose, mit weiteren acht Millionen Euro zu Buche schlagen.

Brücke zwischen den Gebäuden

Beide Kernflügel bekommen ein Stockwerk aufgesetzt, der Aufbau wird dabei 2,5 Meter über dem Bestandsbau überstehen. „Das kann architektonisch natürlich diskutiert werden, ist jedoch durchaus ein verträgliches Maß“, so Löw. Zumal der Kubus nicht direkt auf dem Bestand aufsitzt, sondern eine Fuge dazwischen geplant ist. Beide Gebäude werden mittels einer Brücke verbunden.

„Aula als Herzstück“ wird neu gestaltet

Die Schulleitung und Verwaltung werden im ersten Oberstock angesiedelt, der nach Süden erweitert wird. Neu gestaltet und ebenfalls erweitert wird die Aula, das „künftige Herzstück der Schule“, so Löw. Diese wird größer und grenzt an den ebenfalls sanierten Innenhof, der angehoben wird und damit barrierefrei zugänglich ist. Insgesamt wird es 595 Fahrradstellplätze geben, 299 im bestehenden Fahrradkeller und 296 in den Außenanlagen. Im Untergeschoss sind drei grüne Kunst-Klassenzimmer vorgesehen, die Pausenhöfe bekommen weitere Sitzgelegenheiten. Auch werden weitere Bäume gepflanzt, für die Bienen AG ist ein Bienenpavillon vorgesehen.

Beleuchtung muss noch konzipiert werden

Sparen könnte man noch an Quadersitzplätzen im Außenbereich, und es müssten auch nicht alle Decken und Flure mit Gipskarton abgehängt werden. An einem Beleuchtungskonzept wird derzeit noch gearbeitet.

Der aufgesetzte Kubus ist eine modulare Holzkonstruktion, basierend auf einem Stahlrost, der die Statik vornimmt, die Verschattung erfolgt mit drehbaren Elementen. Beide Dächer sollen intensiv begrünt und mit einer PV-Anlage versehen werden, die mit 250 kWp den Eigenbedarf der Schule decken soll. Um die Kosten in Höhe von knapp 570 000 Euro und im Anschluss die Wartung und Betrieb nicht tragen zu müssen, wird diese Anlage an einen Dritten vergeben, bevorzugt an eine Bürger-Energie-Genossenschaft.