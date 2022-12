Feuerwerk ist von gestern - Deshalb gibt es Feuerwelten zum Jahreswechsel in Haar

Die Feuerwelten mit Pyrofächer in Haar. © Gemeinde

In Haar will man heuer auf ein Feuerwerk verzichten. Stattdessen soll es eine spannende Show mit viel Mystik und Artistik geben.

Haar – Einen Silvester-Knaller ganz ohne Knallerei, dafür mit einer Show zum Staunen – das will die Gemeinde Haar in diesem Jahr zum ersten Mal bieten: Am Haarer Anger werden Feuerkünstler und –akrobaten die Bürger zum Start ins Neue Jahr verzaubern. Bislang traf man sich in Haar – schon seit Millennium – am Silvesterabend vor Mitternacht am Eglfinger Sport- und Freizeitpark, um dort gemeinsam ein großes Feuerwerk zu bestaunen.

Feuerwerk aus der Zeit gefallen

Schon länger machte man sich im Rathaus Gedanken, ob solch ein Spektakel nicht mittlerweile aus der Zeit gefallen ist. Auf einen gemeinsamen Start ins Neue Jahr will man aber nicht verzichten – und so versucht die Gemeinde nun etwas Neues. Bereits ab 22 Uhr soll die Musik auf dem Haarer Anger spielen. Es wird Getränke geben, es darf getanzt und geratscht werden. Um 23.30 Uhr startet dann ein Feuertheater – mit Mystik, Artistik, mit flammenden Lichteffekten und berührender Musik. Die beiden Künstlerinnen von Danza Furiosa tanzen durch die Feuerwelten – und liefern eine ungewöhnliche Show, eine Kombination aus klassischer Zirkuskunst wie Luftartistik und Akrobatik und feurigen und tänzerischen Elementen.

Geld besser spenden

Die Gemeinde Haar bittet um Verständnis, dass das Abfeuern von Feuerwerk auf und rund um das Veranstaltungsgelände nicht gestattet ist. Stattdessen bittet Haar darum, statt Geld für Feuerwerkskörper auszugeben, dieses lieber zu spenden – für Mitbürger in Not. In diesem Jahr hat die Bürgerstiftung jedoch nicht ihr Silvesterspenden-Konto für die bedürftigen Mitmenschen aufgemacht, sondern sie will die Aktion „Haar hält zusammen“ auf den Jahreswechsel ausdehnen. Darin wird Geld gesammelt, um Menschen zu helfen, die die gestiegenen Lebenshaltungskosten in finanzielle Not bringen. Spenden bitte auf das Konto der Bürgerstiftung Haar IBAN DE80 7019 0000 0500 0069 39 Münchner Bank Kennwort: Haar hält zusammen. mm