Großer Andrang auf FOS Haar: Diese neue Fachrichtung wird künftig angeboten

Die FOS Haar erfreut sich enormer Beliebtheit. Die Kapazität wird nun erneut aufgestockt - und eine neue Fachrichtung angeboten.

Haar–Die Staatliche Fachoberschule (FOS) in Haar erlebt einen enormen Zulauf. Am heutigen Donnerstag, 9. Januar, findet der Infoabend für das kommende Schuljahr statt, das im Herbst 2020 startet. Aufgrund des großen Interesses im vergangenen Jahr wird Schulleiterin Nicola Tauscher-Meric jeweils um 16 Uhr, um 18 Uhr und um 19 Uhr einen einführenden Vortrag halten. „Unsere Aula ist nur für 200 Personen zugelassen“, sagt sie, „im vergangenen Jahr hat uns der große Ansturm beim Infoabend mit rund 500 Schülern und Eltern überrascht. Diesmal entzerren wir die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen.“

Die junge Schule ist in ihrem Übergangsquartier an der Hans-Pinsel-Straße 10a erst seit Herbst 2018 in Betrieb und „absolviert“ gerade das zweite Schuljahr. 29 Lehrkräfte unterrichten 400 Schüler in der 11. und 12. Jahrgangsstufe. Durch eine nochmalige Erweiterung werden dauerhaft zehn 11. Klassen als Eingangsklassen sowie eine Vorklasse angeboten.

Anmeldezahlen übertreffen Erwartungen

+ Über das enorme Interesse an der jungen Schule freut sich Schulleiterin Nicola Tauscher-Meric. Mit Gesundheit, Sozialwesen, Wirtschaft und Verwaltung sowie Technik bietet die FOS Haar, die nach der FOS/BOS Unterschleißheim die zweite FOS im Landkreis München ist, inzwischen vier Fachrichtungen an. Die Schülerschaft stammt aus den Landkreisen München und Ebersberg sowie aus der Landeshauptstadt. „Unsere Schülerinnen und Schüler kommen hauptsächlich aus Haar, Grasbrunn, viele aus Vaterstetten, Baldham und Poing und aus dem östlichen Münchner Stadtgebiet“, sagt Tauscher-Meric.

Die Anmeldezahlen im vergangenen Herbst haben die Erwartungen übertroffen: „Wir wollten acht elfte Klassen bilden, dann wurden es zehn.“ Dazu komme, dass erfreulich viele, nämlich 80 Prozent der Schüler, die sechsmonatige Probezeit bestanden haben.

Erste Schüler absolvieren Fachabitur im Juli

Im Juli absolvieren die ersten Schülerinnen und Schüler ihr Fachabitur, im Jahr darauf gibt es den ersten Jahrgang, der die Allgemeine Hochschulreife erwirbt.

Der Landkreis hat in dem mehrstöckigen Bürogebäude Klassenräume, Lehrerzimmer und Fachräume eingerichtet und diese großzügig mit Mobiliar, Computern, Netzwerken und Unterrichtsmaterial ausgestattet. Zuletzt wurde die Elektrowerkstatt für die fachpraktische Ausbildung der 11. Klassen im Technik-Zweig in Betrieb genommen und ein Elektromeister angestellt, der die Werkstatt leitet. Nur zum Sportunterricht müssen die Schüler das Bürogebäude verlassen und einen Fußweg von zwölf Minuten in den Racket-Park am S-Bahnhof zurücklegen.

Infoabend

Wer sich für eine Ausbildung an der FOS Haar interessiert, ist eingeladen zum Infoabend am Donnerstag, 9. Januar. Der einführende Vortrag beginnt jeweils um 16, 18 und 19 Uhr in der Aula im dritten Stock.