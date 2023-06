Freier Eintritt mit Kulturpass - 200 Euro Budget für 18-Jährige

Alte Meister. Marlena Thiel will sich den Kulturpass holen – und hofft, dass das Angebot noch bekannter wird. © Privat

Alle, die heuer 18 Jahre alt werden, bekommen vom Bund ein Budget von 200 Euro, um Kultur zu erleben. „Ich werde den Kulturpass auf jeden Fall nutzen“, sagt Marlena Thiel (17), Abiturientin aus Haar.

Haar – Zwei Jahre lang konnten junge Menschen während der Pandemie keine Live-Kultur erleben. Mit dem Kulturpass möchte der Bund es ihnen jetzt leichter machen, ihre Kulturszene vor Ort näher kennenzulernen. Alle jungen Menschen, die in diesem Jahr ihren 18. Geburtstag feiern, können mit einem Budget von 200 Euro auf kulturelle Entdeckungstour gehen. Die App steht zum Download bereit, über die Website www.kulturpass.de/jugendliche.

Von Eintrittskarten bis zu Büchern

Den Kulturpass können die 18-Jährigen für Eintrittskarten, CDs, Bücher, Platten und vieles andere einsetzen. „Ich will das breite Angebot ausschöpfen und so viel Verschiedenes wie möglich ausprobieren“, sagt Marlena Thiel aus Haar. „Als Erstes werde ich mir wahrscheinlich Noten für meine Gitarre kaufen. Danach möchte ich mir neue Bücher im Buchladen in meiner Nähe holen. Konzerte und Theaterstücke würde ich auch gerne besuchen. Vor Corona war ich beispielsweise oft in Ballett-Vorführungen, während des Lockdowns sind die dann ausgefallen. Deswegen freue ich mich umso mehr.“

Perfekter Zeitraum nach dem Abi

Es ist jetzt der perfekte Zeitraum für dieses Angebot, sagt Marlena Thiel. „Denn jetzt nach dem Abi habe ich auch die Zeit, es zu nutzen. Ich glaube, dass es vielen in meinem Alter so geht, wenn sie gerade mit der Schule fertig sind.“ Das Angebot soll außerdem die Kulturbranche unterstützen, die weiterhin unter den Auswirkungen der Pandemie leidet. „Ich finde es eine schöne Idee, die lokalen Kulturanbieter zu unterstützen“, sagt Marlena Thiel, „Zum Beispiel gehe ich selbst viel zu selten in den kleinen Buchladen in meiner Nähe und kaufe stattdessen online, was ich jetzt aber ändern werde.“ Außerdem habe sie damit die Chance, vieles Neues zu entdecken, was sie sich sonst vielleicht nicht leisten würde. „Aber ich finde, man bekommt von der Aktion bis jetzt zu wenig mit“, kritisiert die Abiturientin. „Es sollte noch besser verbreitet werden, denn ich nehme an, dass die meisten, die davon erfahren, das Angebot nutzen werden. Vielleicht könnte man auch in Schulen dafür Werbung machen oder Ähnliches. Dann wird es definitiv populär.“

Angebot auf digitaler Plattform

Das Budget erhalten die jungen Erwachsenen auf einer digitalen Plattform, die als App und Website nutzbar ist. Dort kann das Guthaben auch direkt eingelöst werden. Im Landkreis München haben bereits elf Einrichtungen ihre Teilnahme an der Aktion Kulturpass bestätigt. Dazu gehören die Kulturämter Unterföhring und Oberhaching und die Gemeinden Kirchheim, Putzbrunn und Oberschleißheim. Außerdem dabei sind das Ensemble Haar, das Kleine Theater Haar, das Wolf-Ferrari-Haus in Ottobrunn und das Kultur und Kongress Zentrum Taufkirchen. Weitere Einrichtungen wie das Kulturforum Unterschleißheim, werden sich wahrscheinlich noch anschließen.

„Ich finde den Kulturpass eine sehr schöne Möglichkeit, mehr junge Menschen für kulturelle Veranstaltungen wie das Theater oder die Oper zu begeistern“, sagt Barbara Schulte-Rief, Leiterin des Kulturamtes Unterföhring.

Das sagenKulturveranstalter

„Ich hoffe nur, dass es keine Schwellenangst gibt von Seiten der 18-Jährigen. Denn sie sind genau die Zielgruppe, die für uns besonders schwierig zu erreichen ist. Aber genau deswegen finde ich es eine super Idee, ihnen 200 Euro zur Verfügung zu stellen, die sie frei für das benutzen können, was sie neugierig macht.“ Dann könnten sie sich ganz unbefangen beispielsweise in ein Musical oder einen zeitgenössischen Tanz setzen. Denn sie müssten sich keine Sorgen machen, dass es ihnen nicht gefällt und sie ihr Geld aus dem Fenster geworfen haben.

Barbara Schulte-Rief hofft zudem, dass der Kulturpass bei einigen jungen Leuten auch nachhaltiges Interesse für Kultur weckt. „Aber auch für die, die es nur einmal ausprobieren, lohnt es sich auf jeden Fall“, sagt die Unterföhringer Kulturchefin. Das kann Rainer Klier, Kulturbeauftragter des Landkreises München, nur bestätigen. So wird er in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt zitiert: „Kultur ist für alle da und muss gerade für die jungen Menschen erlebbar gemacht werden.“ LIDWINA MROSCZOK