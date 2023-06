Gaudi-Cup, Künstlermeile und viel Musik: Das Haarer Somma-Festival läuft ab sofort noch bis Sonntag

Rockmusik bekommen die Zuhörer beim Somma-Festival jedes Jahr zu hören – diesmal nicht am Kirchplatz, sondern im Sport- und Freizeitpark. © bb

Das Besondere beim Somma-Festival in Haar: Diesmal feiert der TSV sein 100-jähriges Bestehen, weshalb die Location auch im Freizeitpark sein wird.

Haar –Das Somma-Festival hat seinen festen Platz im Haarer Jubiläumssommer. Da heißt es auch heuer: Noch fünf Tage feiern, und zwar ab sofort bis Sonntag, 2. Juli, mit der Künstlermeile als krönenden Abschluss. Diesmal gibt es eine Besonderheit: Da der TSV Haar sein 100-jähriges Bestehen begeht, feiert die Gemeinde gemeinsam mit dem mitgliederstärksten Verein. Aus diesem Anlass wurde das Somma-Festival mitsamt Künstlermeile in das Zuhause des TSV gelegt: in den Sport- und Freizeitpark.

Ausstellung „SeelenART“ im Rathaus-Foyer

Im Rahmen des Festivals beginnt am morgigen Donnerstag von 15 bis 18 Uhr die Ausstellung „SeelenART“ im Rathaus-Foyer, Haus D. Die Ausstellung läuft bis 18. Juli zu den Öffnungszeiten des Rathauses. Ausdrucksstark sind die Bilder, die im Sozialpsychiatrischen Zentrum des kbo entstehen. Kein Wunder, stammen sie doch von Menschen, die sich über die Kunst mit ihrer seelischen Gesundheit auseinandersetzen.

Band-Contest „Running For The Best“

Tags darauf, am Freitag, 30. Juni, von 18 bis 23 Uhr findet der Band-Contest „Running For The Best“ im Sport- und Freizeitpark Eglfing (Höglweg 7) statt. Ab 18 Uhr lassen es die vier besten Nachwuchsbands beim großen Open-Air-Finale des Newcomer-Contests auf der Bühne im Sportpark krachen. Mit von der Partie: „Creature“ mit Tech House, Techno, Dark Techno, House und Deep House, „Jeremy“ mit Pop, Falschgeld mit Indie-Pop und Rock sowie „Brainscha“ mit Pop-Punk. „Running for the Best“ soll den jungen Musikern die Möglichkeit geben, sich vor einem Publikum zu präsentieren und musikalisch weiterzuentwickeln. Der Eintritt ist frei.

Künstlermeile der krönende Abschluss

100 Jahre TSV Haar werden mit einem Gaudi Cup am Samstag, 1. Juli, ab 16 Uhr am Fußballplatz im Sport- und Freizeitpark gefeiert. Die Abteilung Fußball hat für die Feierlichkeiten ein Fußballturnier über mehrere Jahrgänge organisiert. Der Eintritt ist frei. Am selben Tag gibt es von 18 bis 22 Uhr Warm-up-Konzert zur Künstlermeile im Freizeitpark. Die Bewirtung übernehmen D‘wuidn Goaßn & der Burschenverein. Es spielen: von 18 bis 18.45 Uhr die Blue Dolphins, von 19.15 bis 20 Uhr das Hippie Kammerorchester, von 20.30 bis 22 Uhr Jeni Williams & Black Bohemia. Auch hier ist der Eintritt frei. Die Künstlermeile ist am Sonntag, 2. Juli, 10 bis 19.30 Uhr im Sport- und Freizeitpark eröffnet. Ausnahmsweise nicht in der Ortsmitte, sondern anlässlich des TSV-Jubiläums Freizeitpark. An diesem ersten Juli-Sonntag wird es künstlerisch, kulinarisch, musikalisch, sportlich, unterhaltsam zugehen, und auch die Kauflaune kann bedient werden – mit vielen Ständen und einem tollen Rahmenprogramm. mm