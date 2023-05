Gelungener Auftakt Jubiläumsreigen - Schon Mozart lernte Haar kurz kennen

Von: Sabina Brosch

Das Publikum bei der Haarer Festveranstaltung durfte sich an diesem Abend köstlich amüsieren. © Sabina Brosch

Beim Jubiläumsempfang in Haar erschien die Lokalprominenz, und das gesellschaftliche Leben bildete sich ab. Bürgermeister Bukowski hielt eine gewitzte Rede.

Haar –Der Jubiläumssommer mit 60 Veranstaltungen ist eröffnet. Zum Auftakt der Jubiläumsfeier „950 Jahre Haar“ im Bürgersaal tummelte sich neben der Politprominenz ein breites Spektrum des gesellschaftlichen Lebens in Haar mit allen Institutionen und Vereinen. Immer wieder fiel dabei ein Wort, was Haar ausmacht: die Vielfalt. .

„Haar ist besonders“, ist sich Bürgermeister Andreas Bukowski sicher. In Haar wurde zur Alarmierung aus Rohren geböllert, ein Totengräber recycelte alte Särge, Bänder und Kränze, und auch Wolfgang Amadeus Mozart fuhr zur Aufführung seiner Oper „Idomeneo“ mit schmerzendem Allerwertesten aufgrund der holprigen Straßen durch Haar. Mit historischen Anekdoten eröffnete Bukowski den Festabend, um seiner Freude Ausdruck zu geben, dass die Gemeinde ein Fixpunkt für gesellschaftliche Vielfalt und Kultur ist.

Mobilitätsdrehscheibe des Münchner Ostens

Eine Gemeinde, „die auch als Mobilitätsdrehscheibe des Münchner Ostens nach 950 Jahren die Auszeichnung der Stadterhebung doch endlich verdient hätte. „Wir sind nicht nur feier-, sondern auch stadtklar!“, sagte Bukowski. Und dabei hätte die Gemeinde das Jubiläumsfest fast verschlafen. „Wir haben etwas ganz anderes recherchiert und durch Zufall sind wir darauf gestoßen, dass in diesem Jahr ja Jubiläum ist“, so Bukowski. Ein historischer Video-Abriss zeigte eine stetige positive Entwicklung. Vom kleinen Weiler namens „Hardt“ mit nur wenigen Häusern mit „Bewohnern von Kleinwuchs und nur mäßigem Verstand“ dem Kloster Rott zugehörig, wurden die selbstständigen Orte Haar, Gronsdorf, Salmdorf, Ottendichl und Eglfing im Jahr 1849 zusammengelegt.

Eisenbahnstrecke beendet beschauliches Dasein

Das beschauliche Dasein mit 43 Häusern und rund 350 Einwohnern endete mit dem Ausbau der Eisenbahnstrecke von München nach Rosenheim. Nun begann der wirtschaftliche Aufstieg Haars: 1861 versorgte eine Tafernwirtschaft die Reisenden, das Bahnhofsrestaurant wartete laut historischen Aufzeichnungen mit dem „besten Schweinebraten und zünftiger Gaudi“ auf, ein Arzt und ein Apotheker ließen sich nieder. Richtigen Anschub gab es mit der Eglfinger Heil- und Pflegeanstalt. Deren Ansiedlung zog ein Bevölkerungswachstum nach sich, mit dem die Infrastruktur ausgebaut wurde mit Post- und Bankfilialen, Freibad, Kino, Kindergarten, Ausbau der B 304 und der S-Bahn im Zuge der Olympiade.

Haar als Spiegel der Vielfalt

Haar ist im Wachstum: „Heute geht es darum, den Haarer Charakter als Spiegel der Vielfalt zu erhalten“, sagte Bukowski. Dazu gehöre der Erhalt der Grünzüge, das Label „stadtgrün-naturnah“, Haar als circular city und das Credo des Altbürgermeisters Helmut Dworzak, die Innen- vor der Außenentwicklung voranzutreiben.

Prägend als größter Arbeitgeber mit 4000 Mitarbeitern, spült das KBO (Kliniken des Bezirks Oberbayern) laut Bezirkstagspräsident Josef Mederer (CSU) nicht nur eine „schöne Summe“ in Haars Haushaltssäckel. Die Klinik ist das „Bindeglied zwischen der KBO und Gemeinde. „In unserer Zusammenarbeit geht es stets um das partnerschaftliche Miteinander.“

Stolz auf das Kleine Theater

Unumstritten sei das Kleine Theater ein Kulturhotspot. Nicht nur für Bukowski ein Highlight etwa für abendliche Besuche, sondern auch für Mederer einzigartig mit dem inklusiven Charakter, an dem Menschen mit Einschränkungen Kultur erleben.

Für Landrat Christoph Göbel (CSU) steht Haars Geschichte mit dem einsetzenden Wachstum und dem Wunsch „alles irgendwie zu erhalten und dennoch das Moderne zu integrieren“, stellvertretend für den Landkreis. Auch sorge Haar für ihn als Landrat immer für Kurzweiligkeit, wenn es um den nicht fahrenden Schulbus geht oder um die Frage, ob man eine Schule baut oder nicht. Schon als Gräfelfinger Bürgermeister habe er gelernt, dass hier so manches anders sei, etwa wenn der damalige Bürgermeister Helmut Dworzak (SPD) zu Karl-Marx-Abenden einlade. „Haar ist ein Ort der besonderen Beziehungen.“

Das Kulturamt

hat ein Programm von insgesamt über 60 Veranstaltungen zusammengestellt, einsehbar auf der Webseite www.haar.de. Darunter: die erste Eigenproduktion des Kleines Theaters mit Räuber Hotzenplotz (18.5, 15 Uhr) und die Kooperation der griechischen Gemeinde mit der VHS mit „Haar – meine zweite Heimat“ (21.5., 19 Uhr im Poststadel)., der Mittelaltermarkt (2. bis 4. 6. am Wieselweg), der Jazzfrühshoppen (17.6., 10.30 Uhr Setzerhof), die Turngala (2.7., 11 Uhr im Sportpark Eglfing), die EMG-Schüleraufführung „Sophie“ (11.7. 18 Uhr, Gesellschaftshaus), die Tiefgaragenparty (22.7., 21 Uhr TG am Poststadel) sowie das Nationenfest (23.7., 11 Uhr am Haarer Anger)

„Wir sind stadtklar!“: (v.l.) Bürgermeister Andreas Bukowski, Landrat Christoph Göbel, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Altbürgermeister Helmut Dworzak sowie die Moderatorin. © Sabina Brosch