Versuchter Totschlag? 21-Jähriger sticht auf Mechaniker ein - jetzt steht er vor Gericht

Ein Streit an einer Baustelle in Haar ist dermaßen eskaliert, dass ein 21-Jähriger nun wegen versuchten Totschlags vor Gericht steht. Er hatte auf einen Mechaniker mit einem Messer eingestochen.

Haar/München – Baustellen nerven Autofahrer und Autofahrer nerven vermutlich Bauarbeiter. Nur so ist nachvollziehbar, was sich im Mai 2019 im Haarer Ortsteil Gronsdorf ereignete. Dort stach ein junger Mann (21) mit einem Messer auf den Mitarbeiter (35) einer Auto-Werkstätte ein, der sich auf dem Rückweg von einer Probefahrt befunden hatte. Seit Freitag versucht das Landgericht München I, den Vorfall aufzuarbeiten.

Laut Anklage hatte der 35-Jährige dem 21-Jährigen und seinem Vater (49) einen verärgerten Blick zugeworfen, als er zum wiederholten Mal mit einem Kundenwagen über den matschigen Grünstreifen musste. Bagger und Lkw blockierten die kleine Straße. Als der Mechaniker zurückkehrte, stellt sich ihm der 21-Jährige in den Weg. Der Vater beleidigte ihn, dann hatte er ganz schnell eine Hand im Gesicht. Der weitere Verlauf des Streits ist strittig. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag.

Angeklagter räumt Messerstich ein

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft wurde der Fahrer aus dem Auto gezerrt. Es kam zu einer Rangelei, der Vater ging zu Boden, der 35-Jährige fiel auf ihn. Dabei brach sich der Vater einen Fuß, dennoch würgte er den Mechaniker, indem er ihn mit einem Arm in den Schwitzkasten nahm. In dieser Lage stach der Sohn dem Mann in den Bauch und ins Gesäß. Der 35-Jährige wurde kurz bewusstlos. Dann rappelte er sich auf, fuhr auf den Hof der Werkstatt und bemerkte nun eine ungewohnte Wärme am Bauch. Als er unter seine Latzhose schaute, entdeckte er eine Blutblase. Er bat einen Kollegen, ärztliche Hilfe zu holen, wählte selber noch die 112, bevor er im Hof zusammenbrach.

Die Angeklagten behaupteten vor Gericht, dass der Automechaniker sie provoziert hätte. Dass er aus dem Auto stürmen wollte und sie versucht hätten, die Tür zuzuhalten. Die Messerstiche räumten Vater und Sohn allerdings ein. Das Opfer leidet noch immer unter den Folgen der Attacke. Er kann nicht mehr an einer Baustelle vorbeifahren, ohne Schweißausbrüche zu bekommen. Der Prozess dauert an.

