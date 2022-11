38 Millionen Euro: Letzter Geldsegen vom größten Steuerzahler

Von: Günter Hiel

Teilen

Geldsegen: Die Gemeinde Haar bekommt 38 Millionen Euro an Gewerbesteuern. © IMAGO / Frank Sorge

Das Pharmaunternehmen MSD hat Haar voriges Jahr verlassen. Nun bekommt die Gemeinde ein nachträgliches Abschiedsgeschenk: 38 Millionen Euro.

Haar – Ein unerwarteter Geldsegen in Höhe von 38 Millionen Euro entspannt die Haushaltslage der Gemeinde – führt den Gemeinderatsmitgliedern aber noch einmal schmerzhaft vor Augen, wie hart Haar der Wegzug des Pharmaunternehmens MSD Sharp & Dohme getroffen hat. Die 38 Millionen Euro – möglicherweise werden es auch noch drei Millionen mehr – stammen von MSD, Nachzahlungen für das Abrechnungsjahr 2020 und eine „Anpassung“ der Vorauszahlung für 2021. Seit November 2021 hat das Unternehmen seinen Sitz aber in München. In Berg am Laim, nur ein paar Kilometer entfernt – aber unerreichbar für den Haarer Kämmerer Günter Rudolf.

Er machte den Gemeinderäten im Hauptausschuss klar, dass die mageren Jahre jetzt eben heuer beginnen. Da rechnet er nur noch mit 11 Millionen Euro Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Um alle Kosten und Investitionen stemmen zu können – der Landkreis allein bittet mit 26 Millionen Euro Kreisumlage zur Kasse – werde die Gemeinde 31,2 Millionen Euro aus ihren Rücklagen nehmen müssen. Dann hat Haar Ende des Jahres voraussichtlich noch 46,6 Millionen Euro auf der hohen Kante. Dieses Polster schrumpft aber laut dem Finanzplan bis 2026 auf voraussichtlich 2,9 Millionen Euro. Die Spielräume werden unangenehm eng.

Haar muss für neue Firmen interessant werden

Heißt: Haar muss dringend für neue Unternehmen interessant werden, um die Steuereinnahmen wieder hochzuschrauben und/oder die Ausgaben runterfahren.

Haushalt 2023 - Die Eckdaten auf einen Blick Gesamtvolumen: 116,5 Millionen Euro (Vorjahr: 128,1 Mio)

Verwaltungshaushalt: 82,1 Mio (Vorjahr: 96,4 Mio)

Vermögenshaushalt: 34,4 Mio (Vorjahr: 31,7 Mio)

Gewerbesteuereinnahmen: 11 Mio (Vorjahr: 48 Mio)

Kreisumlage (an den Landkreis zu zahlen): 26 Mio (25,7 Mio)

Größte Investitionen

Sanierung Bürgerhaus/Gasthof zur Post: 3 Mio im Jahr 2023 (im Vorjahr bereits 5,1 Mio)

Erweiterung Gymnasium: 1,6 Mio (in den beiden Folgejahren insgesamt weitere 1,9 Mio)

Neubau Freizeitheim Dino: 1 Mio (in den beiden Folgejahren insgesamt weitere 2,24 Mio)

Umgestaltung Sportfläche Vockestraße: 1,6 Mio gü



Die größten Investitionen, für die sich der Gemeinderat bereits ausgesprochen hat, sind die bereits laufende Renovierung des Bürgerhauses/Gasthof zur Post, die Erweiterung des Ernst-Mach-Gymnasiums, Neubau des Freizeitheims Dino, Neugestaltung der Leibstraße, Bau eines Busbahnhofs und der Haarer Anteil am Radweg Ebersberg-München entlang der Bahnlinie mit zwei Brücken auf Gemeindegebiet. Vor weiteren Projekten rät die Verwaltung ab; nicht nur wegen des finanziellen Risikos, sondern auch weil die Bautechnik keine Personalkapazitäten mehr habe, um weitere große Vorhaben zu stemmen.

„Dann sparen wir eben an anderer Stelle.“

So fand sich im Hauptausschuss auch keine Mehrheit für den Antrag der Grünen, die Wohngebäude der Gemeinde an der Vaterstettener Straße 15-19 und an der Freibadstraße 10 energetisch zu sanieren, was laut Kämmerer rund 5,15 Millionen Euro kosten würde. Mike Seckinger (Grüne) hatte den Antrag vehement verteidigt: „Ich habe keine Lust mehr, mich weiter vertrösten zu lassen. Dann sparen wir eben an anderer Stelle.“ Die Gemeinde habe eine Vorbildrolle, nicht nur als Vermieter, sondern als Treiber der energetischen Sanierung. Wofür habe man ein Gutachten erstellen lassen, jetzt müsse man endlich an die Umsetzung gehen.

Im Prinzip Ja, sagten die Skeptiker; aber zum einen fehle es an Geld, andere Projekte hätten Priorität (Thomas Fäth, CSU), zum anderen an Kapazität in der Bauabteilung (Peter Siemsen, FDP). Und Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) verspricht sich von einem Einstieg in Solar- und Windenergie sowie Geothermie weit größere Klimaeffekte als von Gebäudesanierung. Das letzte Wort dazu und zum gesamten Haushalt hat der Gemeinderat. Der tagt öffentlich am Dienstag, 29. November, um 19 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses.

Weitere Nachrichten aus Haar und dem Landkreis München finden Sie hier.