60 Jahre Lebensretter: DLRG Haar simuliert den Ernstfall bei Jubiläumsfeier

Von: Sabina Brosch

„Es ist kein Zwang, es ist eine Ehre“: Die Mitglieder der DLRG Haar sind mit Leib und Seele Rettungsschwimmer. © sab

Seit 60 Jahren bringt die DLRG Haar Kindern das Schwimmen bei und rettet Leben. Auch bei der Jubiläumsfeiert haben die Ehrenamtlichen den Ernstfall simuliert.

Haar – Gerade noch schwimmt Konrad (15) im Wasser, als er plötzlich wild um sich schlägt. Er braucht Hilfe. Markus Bierbaum (32) springt vom Beckenrand ins Wasser, ist mit wenigen kraftvollen Kraulzügen bei Konrad, der sich ihm sofort um den Hals hängt und droht, ihn unter Wasser zu ziehen. Bierbaum taucht geschickt weg und bekommt Konrad unter dem Kinn zu fassen, beide erreichen in Rückenlage den rettenden Beckenrand. Bierbaum, seit Jahren ausgebildeter Rettungsschwimmer der DLRG Haar, bringt Konrad sicher aufs Trockene, kontrolliert Atmung und würde im Ernstfall so lange mit Herzdruckmassage und Beatmung beginnen, bis weitere Helfer eintreffen. Er atmet schwer, einen Ertrinkenden zu retten ist anstrengend. Aber jeder Handgriff sitzt, Bierbaum hat diese Situation zig Mal trainiert.

Und auch diesmal war es bloß eine Übung. Eine von vielen, die der DLRG-Ortsverband bei der Feier anlässlich seines Jubiläums im Haarer Freibad simuliert hat. Seit 60 Jahren bieten die Rettungsschwimmer Schwimmkurse an, für das Seepferdchen oder die drei Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold. Im besten Fall absolviert der so ausgebildete Schwimmer im Anschluss die Ausbildung zum Rettungsschwimmer. Der Schwimmunterricht ist eine der wichtigsten Aufgaben der DLRG. Derzeit wichtiger als je zuvor. Zwei Jahre Pandemie und Bäderschließungen blieben nämlich nicht ohne Folgen: Die Schwimmausbildung von Kindern und Jugendlichen hat gelitten.

Den Ernstfall simulieren: Markus Bierbaum „rettet“ Konrad. © sab

Um das wieder zu ändern, hat die Haarer DLRG ein motiviertes Team. Bierbaum ist mit Leib und Seele Rettungsschwimmer, wie auch seine Kolleginnen Marina Huber, Janina Ludwig und ihre Zwillingsschwester Elena. Janina Ludwig (22) etwa fällte die Entscheidung, einen Leistungssport zu betreiben oder Rettungsschwimmerin zu werden, zugunsten der DLRG. Genauso wie ihre Schwester Elena, ihr Bruder Konrad und auch Vater Christian, der seit sechs Jahren Vorsitzender der Ortsgruppe ist. „Es ist die Kombination aus Sport, Hobby, Verein und der tollen Gemeinschaft“, sagt Janina Ludwig. Vor allem aber sei es ein „wunderschönes Gefühl, dass wir auch etwas für die Gemeinschaft für andere leisten“. Dass sie für dieses Gefühl viele ehrenamtliche Stunden aufbringen muss, tritt in den Hintergrund. „Es ist kein Zwang, sondern wie es beim Ehrenamt so schön heißt: Es ist eine Ehre.“

Da es derzeit akut an ausgebildeten Schwimm-, oder Bademeistern mangelt, braucht es künftig viele Jugendliche, die Janina Ludwigs Einstellung teilen – und „zum Glück kommen immer wieder neue hinzu“, sagt DLRG-Ortschef Christian Ludwig. „Auch wenn durch die Pandemie zwei Jahre lang keine Ausbildung stattfinden konnte. Die Rettungsschwimmer, die wir sonst ausgebildet hätten, fehlen uns jetzt natürlich.“

Früh übt sich: Rettungsschwimmerin Marina zeigt Juliana (8) die Herzdruckmassage. © sab

Vor 60 Jahren, am 28. März 1962 war es eine Handvoll Männer der Fernmeldeeinheit des Bundesgrenzschutzes Süd, die die DLRG Ortsgruppe Haar gründeten. Die Initiative kam von der Gemeinde, die den Bundesgrenzschutz bat, die Badeaufsicht des Freibads mit Rettungsschwimmern zu unterstützen. Seitdem ist der Ortsverband einer von bundesweit 2000 DLRG-Gruppierungen. 25 Aktive, die alle seit Jahren dem Haarer Team angehören, „denn aus der Team-Gemeinschaft und wird dann oft lebenslange Freundschaft“, so Christian Ludwig.

