Nach Anwohner-Beschwerden: Gemeinderat stellt sich hinter Kleines Theater und will vermitteln

Von: Günter Hiel

Teilen

Koexistenz von Kultur und Wohnen: Das Kleine Theater (vorne) ist mittlerweile umringt von Mehrparteienhäusern. © sab

Der Haarer Gemeinderat gibt dem Kleinen Theater Rückendeckung, nachdem sich immer wieder Anwohner wegen des Lärms beschwert hatten. Das Gremium will nun Frieden stiften.

Haar – Für Besucher und Team ist das Kleine Theater Haar im Jugenstilpark ein Ort der Freude und Inspiration, für einige Anwohner an der „Apfelwiese“ eine ständig störende, belastende Geräuschquelle, die am besten abgesiedelt werden sollte. In diesem Konflikt hat der Gemeinderat sich in einer Erklärung geschlossen hinter das Kleine Theater gestellt – will aber auch die Nöte der Nachbarn lindern. Veranstaltungen sollten wo möglich nach innen verlagert werden und nicht Open Air angrenzend an die Wohnhäuser über die Bühne gehen.

„Uns als Gemeinderat ist eine gute Nachbarschaft zwischen Theater und Anwohnern sehr wichtig“, heißt es in der Erklärung. Ebenso wichtig sei aber der „Erhalt einer lebendigen Veranstaltungskultur an diesem besonderen Ort“. Seit vielen Jahrzehnten bereichere das Theater die Gemeinde, „und soll das in unser aller Sinne auch in Zukunft tun“, stellt der Gemeinderat klar.

„Das Kleine Theater Haar ist ein Fixpunkt“

Seit 111 Jahren steht das Kleine Theater. Wie alle Altbauten im Park ist es ein charakteristischer Jugendstilbau und gehörte zum Ensemble der psychiatrischen Klinik. Bis der Bezirk Oberbayern umstrukturiert und das kbo-Klinikum angrenzend konzentriert hat, während der Jugendstilpark zum Wohngebiet entwickelt wird; mit schicken Altbauwohnungen in den 14 unter Denkmalschutz stehenden ehemaligen Klinikgebäuden und dazu Neubauten, wie an der Apfelwiese. Rund 2000 neue Einwohner werden im Endausbau im Jugendstilpark leben; ein Wohngebiet mit viel Grünflächen, aber eben auch urban, mit zwei Kitas, einem neuen Restaurant – und dem Kleinen Theater.

„Das Kleine Theater Haar ist ein Fixpunkt im kulturellen Angebot nicht nur der Gemeinde Haar, sondern der gesamten Region München Ost. Es ist ein Raum für Begegnung und Austausch, ein Forum für Künstler mit und ohne Handicap, ein Ort zum Genießen, Lachen und Feiern – und das soll auch so bleiben“, heißt es dazu in der Erklärung des Gemeinderats. Intendant Matthias Riedel-Rüppel und der Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Bezirk Oberbayern sei es mit viel Herzblut gelungen, das Kleine Theater zu einem Hotspot des Kulturlebens im Münchner Osten zu machen.

Das bringe selbstverständlich „auch eine Geräuschkulisse mit sich, die von manchem neuen Nachbarn als störend empfunden werden kann“, räumt der Gemeinderat ein. In Zusammenarbeit mit dem Theater und dem Bezirk Oberbayern werde die Gemeinde „deshalb stets darauf achten, dass die Belastungen für die Anwohnerinnen und Anwohner durch die Besucher gering gehalten werden“. Wo möglich, würden Veranstaltungen nach innen verlagert. Die Mitarbeiter des Theaters bemühten sich, den Abbau so geräuscharm wie möglich zu gestalten. Mieter des Kleinen Theaters würden gebeten, während der Veranstaltungen Rücksicht zu nehmen. „Vollständige Ruhe wird es trotzdem nicht geben können. Das war allen, die eine Wohnung in direkter Nähe zum Kleinen Theater bezogen haben, wohlbekannt“, erklärt der Gemeinderat. Man bitte um Verständnis und hoffe auf ein „weiterhin gutes nachbarschaftliches Miteinander“. Darauf will auch Intendant Riedel-Rüppel hinarbeiten.

Weitere Nachrichten aus Haar und dem Landkreis München finden Sie hier.