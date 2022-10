Drogendealer vor der Haustür? Anwohner bittet um Hilfe - Polizei sieht keinen Brennpunkt

Von: Sabina Brosch

Die Polizei sieht keinen Drogen-Brennpunkt in Haar. (Symbolbild) © Josef Hildenbrand/DPA

Ein Haarer berichtet von Drogendeals am Jagdfeldring. Auch Kinder seien beteiligt. Die Polizei sieht allerdings keinen Grund zur Sorge.

Haar – Martin Klatt wohnt am Jagdfeldring in Haar, auf der Seite des kleinen Sees. Er beobachtet seit Jahren, dass hier mit Drogen gedealt wird, so erzählt er. Ein Problem, das dringend behoben werden sollte. Für Polizei und Gemeinde gibt es allerdings keinen Grund zur Sorge.

Egal ob tags oder nachts – „hier wird mit Drogen gehandelt“, berichtet Klatt. Wenn er nach Hause komme, „werden hier schnell irgendwelche Beutel mit weißem Zeug in der Hose, in Mülleimer oder im Gebüsch versteckt. Viele der Händler stehen aber auch ganz offen mit einem Bündel Geldscheinen da.“ Was ihn beunruhigt: Auch sehr junge Kinder, ungefähr ab zehn Jahren, seien beteiligt. Ihnen werde oftmals rasch etwas zugesteckt, wenn sich jemand nähert. Die Dealer selbst „verstecken sich jedoch meist gar nicht mehr“. Sie würden ihn sogar grüßen.

Zivile Ermittler?

Mehrmals hat Klatt bereits Hilfe bei der Polizei gesucht, dort angerufen, aber „die Beamten kommen nach 40 Minuten und da ist natürlich alles schon vorbei“. Klatt selbst will sich aufs Beobachten beschränken: „Den Schuh ziehe ich mir nicht an, das ist Aufgabe der Polizei.“ Zumal er auch einmal: „Ich stech’ dich ab du Sau“, zu hören bekommen hat, sagt er.

Von der Polizei fühlt er sich im Stich gelassen, weshalb er in der jüngsten Sitzung Unterstützung bei den Gemeinderäten suchte und darum bat, auf die Behörden einzuwirken und präventiv tätig zu werden. Eine Reaktion? Fehlanzeige. Wo nur wenige Minuten zuvor intensiv über dringend zu ersetzende defekte Straßenlampen diskutiert wurde, herrschte Schweigen. Nur Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) zeigte sich betroffen, machte Klatt allerdings nur wenig Hoffnung, Einfluss auf die Behörden nehmen zu können. „Auch wenn wir natürlich den Anfängen wehren müssen und das so nicht sein soll und darf“, sagte der Rathauschef. Er wisse von Zivilfahndern von der Kriminalpolizei, die verdeckt ermitteln würden. „Mehr kann ich aber nicht sagen, denn dann ist es ja nicht mehr verdeckt.“ Zum Glück seien es aber überwiegend weiche Drogen, wie Cannabis, die dort den Besitzer wechseln, so Bukowski.

„Drogen werden überall konsumiert“

Eine Merkur-Anfrage beim Polizeipräsidium München blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Bei der zuständigen Polizeiinspektion 27 sieht Dienststellenleiter Stefan Roß aber keinen Brennpunkt. „Haar und speziell der Jagdfeldring stechen nicht heraus“, betont er. Somit sei auch der Jugendbeamte dort nicht verstärkt unterwegs, da die Polizei dort keinen Bedarf dazu sehe. „Die Wahrnehmung eines Anwohners ist da doch manchmal eine andere, als es dann tatsächlich ist.“ Der Jugendbeauftragte leiste seinen Dienst im Streifenwagen, dass er dort spazieren geht, sei aufgrund der Personaldecke und des großen Einsatzgebietes ohnehin nicht möglich. „Ohne es verharmlosen zu wollen“, sagt Roß, „aber Drogen werden überall konsumiert. Manchmal offen, manchmal weniger.“

Ein wichtiger Baustein bei der Beurteilung der Lage vor Ort sei für die Polizei auch die Haarer Sicherheitswacht. Auch von diesen Ehrenamtlichen, die die Polizei unterstützen, seien keine außergewöhnlichen Meldungen eingegangen. „Wir stehen ja in regelmäßigem Kontakt mit ihnen. Sie sind sensibilisiert, aber dieses Thema wurde noch nicht an uns herangetragen“, bekräftigt Roß.

Auch die Gemeindeverwaltung weiß nichts von außerordentlichen Vorkommnissen. Selbst diejenigen, die ganz nah an der Jugend dran sind, wie das Jugendzentrum „Dino“, können nichts berichten. „Alkohol und Rauchen ist immer ein Thema, aber dass wir einen Drogenumschlagplatz haben, davon weiß ich nichts“, sagt Teamleiterin Tanja Probst.

